Рубль резко ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне усиления темпов падения цен на нефть

Москва. 14 августа. Доллар и евро растут, торгуясь в среду днем вблизи максимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже", рубль резко ускорил темпы падения к бивалютной корзине на фоне ускорившей темпы снижения нефти и активного снижения мировых рынков.

Курс доллара США составил 65,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 62 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,3 руб./EUR1, подорожав на 76 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 68,3 копейки - до 69,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 августа на 39,85 копейки, до 65,2032 руб./$1, и уменьшил курс евро на 51,12 копейки, до 72,9037 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах в условиях активно дешевеющей нефти и заметного снижения большинства мировых рынков, включая валютные площадки emerging markerts. Участники рынков вновь сокращают интерес к рисковым активам на фоне опасений замедления темпов роста глобальной экономики после того, как вышедшие в среду данные указали на замедление темпов роста промпроизводства в Китае в июле 2019 года до минимального уровня за 17 лет.

Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, рынки ждут новой информации относительно продолжения американо-китайских торговых переговоров после того, как накануне США решили отложить до середины декабря введение пошлин на китайские товары общей стоимостью $152 млрд. Решение Вашингтона касается таких категорий товаров, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви. Среди компаний, которые окажутся в выигрыше - Apple, планирующая в сентябре представить новые модели iPhone.

Во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Китайские власти придерживаются плана проведения переговоров с американской делегацией в Вашингтоне в сентябре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Представители китайской стороны, однако, оценивают потенциальный прогресс в переговорах без особого оптимизма. По словам источников, Пекин не будет готов идти на уступки в преддверии 1 октября, когда страна будет отмечать 70-ю годовщину образования КНР.

"Деэскалация торговой войны временно снижает давление на рубль, который вчера до появления новостей об отсрочке тарифов заметно слабел в ходе американской торговой сессии на сохраняющихся опасениях приближающейся рецессии. Перенос сроков повышения пошлин дает рублю временную передышку, снижая угрозу резкого ослабления в тренде с прочими рисковыми активами. Вероятность такого развития событий в последние дни нарастала в свете усугубляющихся опасений относительно приближающейся рецессии в США. Отсрочка по тарифам вряд ли станет поводом для устойчивого оптимизма в рубле. Для его возникновения необходима более мягкая риторика от ФРС в ответ на ухудшение экономической конъюнктуры в США", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Нефтяной рынок, завершивший торги накануне рекордным ростом за пять недель, падает в среду на данных Американского института нефти (API) о повышении запасов топлива в США.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 2,46% - до $59,79 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 2,82% - до $55,49 за баррель. Накануне Brent выросла в цене более чем на 4,5%, WTI - почти на 4% на решении Вашингтона отложить введение 10%-ной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Тем временем в ночь на среду API, собирающий данные у трейдеров и нефтехранилищ на добровольной основе, сообщил о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 3,7 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

"В условиях снижающегося аппетита инвесторов к рисковым активам, на фоне падающей нефти рубль теряет более 0,5%, торгуясь около 65,6 руб./$1. Диапазон 64-65,5 руб./$1 остается актуальным до конца августа. Возможности для укрепления рубля ограничены влиянием фундаментальных факторов (сезонное ослабление сальдо текущего счета платежного баланса и ежедневные покупки ЦБ РФ для Минфина)", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Отметим, что сегодня можно ожидать дополнительного спроса на иностранную валюту в размере $1,5 млрд в связи с выплатой дивидендов держателям депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP) - Bank of New York, который является депозитарием акций российской корпорации, пока не сообщал о завершении этой транзакции. Следовательно, в среду рубль может снова подешеветь до 65,7 за доллар, хотя вечером его курс, вероятно, вернется на уровни около 65,3-65,4 руб./$1. Мы полагаем, что отсрочка с введением новых импортных пошлин в США исключает вероятность резкого ослабления рубля. По нашим оценкам, до конца текущей и на будущей неделе обменный курс удержится в боковом тренде. Впрочем, российская валюта позднее может резко подорожать до 64 руб./$1. Не исключено, что с 23 августа пара "доллар-рубль" опустится еще ниже, поскольку в ходе ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул руководство американского регулятора, вероятно, анонсирует дальнейшее снижение процентных ставок - дополнительным основанием для этого, помимо торговых противоречий, может стать дальнейшее замедление глобального экономического роста", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая не изменилась по сравнению со вторником - 7,63% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,42% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев опустились также на 2 б.п. - до 7,48% и 7,64% годовых.