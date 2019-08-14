В перспективе ближайших дней ожидаем движения в диапазоне 64,8-66 за доллар - БКС

"Рынки могут "побороться" за сохранение, хотя и весьма слабого, роста "аппетитов" к риску в ближайшие дни. Однако тревожность в настроениях останется, что вряд ли позволит сформировать масштабную коррекцию вверх. Если рынки получат повод для укрепления веры в продолжение переговоров США и Китая, рубль может еще раз совершить попытку укрепления выше 65. В перспективе ближайших дней ожидаем движения в диапазоне 64,8-66 за доллар", - сообщается в комментарии "БКС Премьер".

"К середине недели курс рубля фиксируется вблизи отметки 65,3 за доллар - попытки рубля укрепиться выше 65 не увенчались успехом, однако амплитуда ослабления валюты снизилась. Такое положение вещей справедливо для большинство рисковых активов, включая валюты ЕМ. Рыночный оптимизм сейчас "цепляется" за любые намеки на возможную деэскалацию торгового конфликта США и Китая.

Отправной точкой данных ожиданий стали заявления представителей США о возможном переносе очередного раунда увеличения торговых пошлин на китайские товары на перспективу декабря 2019 года вместо начала осени. Также внимание рынков сосредоточено на комментариях обеих сторон по вопросам продолжения переговоров в ближайшие две недели. В условиях, когда рынки близки к паническим настроениям, инвесторов достаточно легко заинтриговать.

Полагаем, что в перспективе ближайших двух недель манипуляции рыночными настроениями со стороны Штатов и Поднебесной будут продолжаться. На этом фоне мы можем наблюдать попытки продолжения роста в группах рисковых активов, валютах ЕМ в частности. Тем не менее, хотим заметить, что текущее восстановление рыночных "аппетитов" оценивается нами как крайне хрупкое - любой негатив по торговым переговорам может восприниматься весьма болезненно.

Более того, сейчас мы наблюдаем за инверсией кривой доходности UST - доходность 10-летних бумаг упала ниже доходности 2-летних UST. Если опустить рассуждения о том, что спрэд данных бумаг и его расположение в отрицательной зоне является одним из мощнейших индикаторов приближающейся рецессии (на горизонте от 1,5 лет), то мы видим, что желание инвесторов нарастить "качество" своих позиций не ослабевает, а продолжает нарастать.

В результате мы ожидаем, что рынки могут "побороться" за сохранение, хотя и весьма слабого, роста "аппетитов" к риску в ближайшие дни. Однако тревожность в настроениях останется, что вряд ли позволит сформировать масштабную коррекцию вверх.

Если рынки получат повод для укрепления веры в продолжение переговоров, рубль может еще раз совершить попытку укрепления выше 65, в перспективе ближайших дней ожидаем движения в диапазоне 64,8-66 за доллар. В месячной перспективе сохраняем наши прогнозы и ожидаем продолжения плавного ослабления российской валюты", - пишет в комментарии главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.