Формировать портфели в текущих условиях - утопия - МФЦ

"Когда участники рынка игнорируют макростатистику, покупают и продают только исходя из твиттера Дональда Трампа - это похоже на истерику. Инвестировать в таких условиях становится очень сложно, о чем косвенно свидетельствуют данные о сокращении штата трейдеров в крупных банках. Формировать портфели на таком рынке - утопия. В нашем понимании надо дождаться сентября и получить данные о дальнейших действиях ФРС США", - говорится в обзоре "Международного финансового центра".

"Дональд Трамп явно занимается биржевой торговлей давно и плотно. Иначе как объяснить его желание постоянно раскачивать рынки?

Не прошло и двух недель, как решение о введении с 1-го сентября дополнительных 10%-ых пошлин отменили. Рынок вырос более чем на 1,5%, однако сегодня американские фьючерсы снова "краснеют".

Данную модель поведения иначе как хаосом не назовешь. Когда участники рынка игнорируют макростатистику, покупают и продают только исходя из твиттера Дональда Трампа - это похоже на истерику. Инвестировать в таких условиях становится очень сложно, о чем косвенно свидетельствуют данные о сокращении штата трейдеров в крупных банках.

Формировать портфели на таком рынке - утопия. В нашем понимании надо дождаться сентября и получить данные о дальнейших действиях ФРС США.

В рамках корпоративной отчетности США сегодня опубликуют показатели таких компаний, как Macy's (M) и Cisco Systems (CSCO). Прогнозы аналитиков не сильно отличаются от прошлых результатов, что может позволить компаниям превзойти ожидания инвесторов", - отмечает в комментарии эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский.