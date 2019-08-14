Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"

"Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной. Вчера были опубликованы данные индекса ZEW Германии за август, согласно которым индикатор экономических настроений упал до минимума с декабря 2011 г. Объем промышленного производства Германии в прошлом месяце сократился на 1,5%, а ВВП во 2к19 снизился на 0,1% к/к. На экономике Германии сильно сказываются шоки мировой торговли и ситуация в обрабатывающих отраслях других стран, в том числе кризис в мировой автомобильной промышленности и сокращение избыточных производственных мощностей в Китае. Все это подталкивает ЕЦБ к решению о запуске новых "стимулирующих" мер на предстоящем в сентябре заседании", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Вчера, когда внешняя ситуация для мировых фондовых рынков, казалось, начала становиться действительно критической, президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение новых 10%-х пошлин на китайский импорт общим объемом 150 млрд долл. Плюс к этому появились сообщения о том, что через две недели Китай и США возобновят торговые переговоры. Новости были с воодушевлением восприняты инвесторами, однако очевидно, что отсрочка введения пошлин может дать лишь временную передышку. С другой стороны, данный шаг говорит о том, что перспектива обвала на рынке акций беспокоит Белый дом. В торговых войнах не бывает победителей, и введение очередных пошлин ударило бы и по американскому потребителю. Согласно опубликованной вчера статистике, базовая инфляция в США по итогам последнего месяца достигла 6-месячного максимума. Тем не менее большинство наблюдателей по-прежнему ожидают, что на своем сентябрьском заседании FOMC снова снизит ставку на 25 бп и, скорее всего, продолжит цикл снижения и в октябре.

Между тем никаких сколько-нибудь существенных изменений в мировой экономической ситуации не видно. Последний опрос фонд-менеджеров, проведенный Bank of America, показал, что в данный момент треть из них ожидают наступления глобальной рецессии в течение ближайших 12 месяцев – самый высокий результат с 2011 г. Последняя статистика из Китая, оказавшаяся хуже ожиданий, свидетельствует о замедлении экономики страны. Темпы роста промышленного производства упали до 17-летнего минимума; рост оборота розничной торговли также замедлился, при этом особенно слабо выглядели показатели продаж автомобилей. Также, согласно опубликованным на этой неделе данным, объем кредитования в Китае в прошлом месяце сократился, а темпы роста денежного агрегата M2 опустились до рекордного минимума.

Центробанк Китая вполне может еще раз смягчить монетарную политику в преддверии 70-летия образования КНР, которое будет отмечаться 1 октября. Не исключены и дополнительные адресные меры фискального стимулирования. Что касается валютного курса, отсрочка введения дополнительных импортных пошлин администрацией США позволила центробанку Китая немного укрепить юань относительно доллара сегодня утром. По мнению заместителя председателя НБК, чья статья размещена в сегодняшнем номере Financial Times, обвинения в валютных манипуляциях, выдвинутые Минфином США против Китая, необоснованны.

В частности, он напоминает об усилиях по поддержанию стабильного валютного курса, предпринимавшихся регулятором, а также подчеркивает, что профицит счета текущих операций Китая в 2018 г. составил лишь 0,3% ВВП, что указывает на отсутствие «перекоса» в фундаментальных показателях платежного баланса.

Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной. Вчера были опубликованы данные индекса ZEW Германии за август, согласно которым индикатор экономических настроений упал до минимума с декабря 2011 г. Объем промышленного производства Германии в прошлом месяце сократился на 1,5%, а ВВП во 2к19 снизился на 0,1% к/к. На экономике Германии сильно сказываются шоки мировой торговли и ситуация в обрабатывающих отраслях других стран, в том числе кризис в мировой автомобильной промышленности и сокращение избыточных производственных мощностей в Китае. Все это подталкивает ЕЦБ к решению о запуске новых "стимулирующих" мер на предстоящем в сентябре заседании.

Большой вопрос для ведущих центробанков заключается в следующем: поможет ли расширение тех же самых мер, т. е. дополнительное снижение уже отрицательных процентных ставок, увеличение вливаний банковской ликвидности и возврат к количественному смягчению, оживить крупнейшие экономики? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Некоторые исследователи считают, что именно такая денежно-кредитная политика мешает нормальной сберегательной и инвестиционной активности и способствует снижению производительности и сокращению инвестиций. Например, отрицательные процентные ставки не сильно помогли банковской системе еврозоны. Достаточно отметить, что индекс Euro Stoxx Banks за последние десять лет практически не вырос. Financial Times отмечает, что отрицательные процентные ставки и доходности получают все большее распространение, и что на долю выпусков с доходностью выше 5% приходится всего 3% мирового рынка облигаций, что является рекордным минимумом.

Что касается рынков акций, является ли для них глобальная рецессия плохой новостью? В период после кризиса 2007–2008 гг. инвесторы, особенно на рынках акций, обычно позитивно воспринимали "плохие" новости в надежде на то, что на любую коррекцию на фондовом рынке ФРС отреагирует смягчением денежно-кредитной политики. Именно благодаря программам количественного смягчения американский рынок акций вырос до рекордных максимумов. Инвесторы по-прежнему надеются на «пут-опцион Федрезерва». Количественное смягчение вынуждает их искать инструменты с более высокой доходностью, что, в конечном итоге, опускает доходность активов до нуля. Между тем, если из-за глобальной рецессии центробанки начнут проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику, вполне вероятно, что фондовые рынки вновь начнут активно расти. Влияние глобального экономического спада на корпоративные прибыли инвесторы вполне могут проигнорировать.

Другой, более пессимистичный взгляд, заключается в том, что политика, на протяжении многих лет проводившаяся ведущими центробанками, привела к созданию не функционирующей финансовой системы, имеющей мало общего с реальным положением вещей в корпоративном секторе и экономике в целом. В результате покупки центробанками облигаций и акций эти рынки, по сути, переходят под контроль регуляторов. Наглядным примером такого процесса является Япония, нацбанк которой был в авангарде нетрадиционной монетарной политики, с тех пор как в 1982 г. впервые предпринял эксперимент с количественным смягчением, перейдя впоследствии к таргетированию нулевой доходности гособлигаций. После обвала фондового рынка в 1989 г. индекс Nikkei 225 восстановился в номинальном выражении всего на 50%. Если финансовая система окажется в "ловушке ликвидности" или спекулятивные настроения инвесторов сменятся уходом от рисков, то основной темой для рынка станет спрос на защитные активы. Это возможно, если инвесторы утратят веру в эффективность монетарной политики центробанков, и тогда на первый план в качестве объекта вложения средств выйдут денежные средства и, возможно, золото. Интерес к рынку акций, как следствие, может пропасть.

На самом деле, та поддержка, которую рынку оказала вчерашняя новость о смягчении позиции США в отношении ввозных пошлин, может довольно быстро сойти на нет. Каких-либо существенных изменений в макроэкономической сфере не произошло. Риск рецессии в мировой экономике не ослабевает, а, наоборот, растет. Судя по последней статистике из Китая и еврозоны, об устойчивом восстановлении экономики говорить пока рано. Ведущие центробанки надеются на то, что переход к смягчению монетарной политики поможет избежать серьезной глобальной рецессии. Однако дальнейшее снижение уже отрицательных процентных ставок и расширение программ количественного смягчения может не оправдать надежд, и вот тогда инвесторам на рынке акций будет самое время начать беспокоиться о судьбе своих вложений", - пишет в своем обзоре экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.