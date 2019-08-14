.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
.
14 августа 2019 года 15:59
Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
"Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной. Вчера были опубликованы данные индекса ZEW Германии за август, согласно которым индикатор экономических настроений упал до минимума с декабря 2011 г. Объем промышленного производства Германии в прошлом месяце сократился на 1,5%, а ВВП во 2к19 снизился на 0,1% к/к. На экономике Германии сильно сказываются шоки мировой торговли и ситуация в обрабатывающих отраслях других стран, в том числе кризис в мировой автомобильной промышленности и сокращение избыточных производственных мощностей в Китае. Все это подталкивает ЕЦБ к решению о запуске новых "стимулирующих" мер на предстоящем в сентябре заседании", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Вчера, когда внешняя ситуация для мировых фондовых рынков, казалось, начала становиться действительно критической, президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение новых 10%-х пошлин на китайский импорт общим объемом 150 млрд долл. Плюс к этому появились сообщения о том, что через две недели Китай и США возобновят торговые переговоры. Новости были с воодушевлением восприняты инвесторами, однако очевидно, что отсрочка введения пошлин может дать лишь временную передышку. С другой стороны, данный шаг говорит о том, что перспектива обвала на рынке акций беспокоит Белый дом. В торговых войнах не бывает победителей, и введение очередных пошлин ударило бы и по американскому потребителю. Согласно опубликованной вчера статистике, базовая инфляция в США по итогам последнего месяца достигла 6-месячного максимума. Тем не менее большинство наблюдателей по-прежнему ожидают, что на своем сентябрьском заседании FOMC снова снизит ставку на 25 бп и, скорее всего, продолжит цикл снижения и в октябре. Между тем никаких сколько-нибудь существенных изменений в мировой экономической ситуации не видно. Последний опрос фонд-менеджеров, проведенный Bank of America, показал, что в данный момент треть из них ожидают наступления глобальной рецессии в течение ближайших 12 месяцев – самый высокий результат с 2011 г. Последняя статистика из Китая, оказавшаяся хуже ожиданий, свидетельствует о замедлении экономики страны. Темпы роста промышленного производства упали до 17-летнего минимума; рост оборота розничной торговли также замедлился, при этом особенно слабо выглядели показатели продаж автомобилей. Также, согласно опубликованным на этой неделе данным, объем кредитования в Китае в прошлом месяце сократился, а темпы роста денежного агрегата M2 опустились до рекордного минимума. Центробанк Китая вполне может еще раз смягчить монетарную политику в преддверии 70-летия образования КНР, которое будет отмечаться 1 октября. Не исключены и дополнительные адресные меры фискального стимулирования. Что касается валютного курса, отсрочка введения дополнительных импортных пошлин администрацией США позволила центробанку Китая немного укрепить юань относительно доллара сегодня утром. По мнению заместителя председателя НБК, чья статья размещена в сегодняшнем номере Financial Times, обвинения в валютных манипуляциях, выдвинутые Минфином США против Китая, необоснованны. В частности, он напоминает об усилиях по поддержанию стабильного валютного курса, предпринимавшихся регулятором, а также подчеркивает, что профицит счета текущих операций Китая в 2018 г. составил лишь 0,3% ВВП, что указывает на отсутствие «перекоса» в фундаментальных показателях платежного баланса. Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной. Вчера были опубликованы данные индекса ZEW Германии за август, согласно которым индикатор экономических настроений упал до минимума с декабря 2011 г. Объем промышленного производства Германии в прошлом месяце сократился на 1,5%, а ВВП во 2к19 снизился на 0,1% к/к. На экономике Германии сильно сказываются шоки мировой торговли и ситуация в обрабатывающих отраслях других стран, в том числе кризис в мировой автомобильной промышленности и сокращение избыточных производственных мощностей в Китае. Все это подталкивает ЕЦБ к решению о запуске новых "стимулирующих" мер на предстоящем в сентябре заседании. Большой вопрос для ведущих центробанков заключается в следующем: поможет ли расширение тех же самых мер, т. е. дополнительное снижение уже отрицательных процентных ставок, увеличение вливаний банковской ликвидности и возврат к количественному смягчению, оживить крупнейшие экономики? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Некоторые исследователи считают, что именно такая денежно-кредитная политика мешает нормальной сберегательной и инвестиционной активности и способствует снижению производительности и сокращению инвестиций. Например, отрицательные процентные ставки не сильно помогли банковской системе еврозоны. Достаточно отметить, что индекс Euro Stoxx Banks за последние десять лет практически не вырос. Financial Times отмечает, что отрицательные процентные ставки и доходности получают все большее распространение, и что на долю выпусков с доходностью выше 5% приходится всего 3% мирового рынка облигаций, что является рекордным минимумом. Что касается рынков акций, является ли для них глобальная рецессия плохой новостью? В период после кризиса 2007–2008 гг. инвесторы, особенно на рынках акций, обычно позитивно воспринимали "плохие" новости в надежде на то, что на любую коррекцию на фондовом рынке ФРС отреагирует смягчением денежно-кредитной политики. Именно благодаря программам количественного смягчения американский рынок акций вырос до рекордных максимумов. Инвесторы по-прежнему надеются на «пут-опцион Федрезерва». Количественное смягчение вынуждает их искать инструменты с более высокой доходностью, что, в конечном итоге, опускает доходность активов до нуля. Между тем, если из-за глобальной рецессии центробанки начнут проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику, вполне вероятно, что фондовые рынки вновь начнут активно расти. Влияние глобального экономического спада на корпоративные прибыли инвесторы вполне могут проигнорировать. Другой, более пессимистичный взгляд, заключается в том, что политика, на протяжении многих лет проводившаяся ведущими центробанками, привела к созданию не функционирующей финансовой системы, имеющей мало общего с реальным положением вещей в корпоративном секторе и экономике в целом. В результате покупки центробанками облигаций и акций эти рынки, по сути, переходят под контроль регуляторов. Наглядным примером такого процесса является Япония, нацбанк которой был в авангарде нетрадиционной монетарной политики, с тех пор как в 1982 г. впервые предпринял эксперимент с количественным смягчением, перейдя впоследствии к таргетированию нулевой доходности гособлигаций. После обвала фондового рынка в 1989 г. индекс Nikkei 225 восстановился в номинальном выражении всего на 50%. Если финансовая система окажется в "ловушке ликвидности" или спекулятивные настроения инвесторов сменятся уходом от рисков, то основной темой для рынка станет спрос на защитные активы. Это возможно, если инвесторы утратят веру в эффективность монетарной политики центробанков, и тогда на первый план в качестве объекта вложения средств выйдут денежные средства и, возможно, золото. Интерес к рынку акций, как следствие, может пропасть. На самом деле, та поддержка, которую рынку оказала вчерашняя новость о смягчении позиции США в отношении ввозных пошлин, может довольно быстро сойти на нет. Каких-либо существенных изменений в макроэкономической сфере не произошло. Риск рецессии в мировой экономике не ослабевает, а, наоборот, растет. Судя по последней статистике из Китая и еврозоны, об устойчивом восстановлении экономики говорить пока рано. Ведущие центробанки надеются на то, что переход к смягчению монетарной политики поможет избежать серьезной глобальной рецессии. Однако дальнейшее снижение уже отрицательных процентных ставок и расширение программ количественного смягчения может не оправдать надежд, и вот тогда инвесторам на рынке акций будет самое время начать беспокоиться о судьбе своих вложений", - пишет в своем обзоре экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.
.
14 августа 2019 года 19:45
Рубль сильно падает к доллару и евро на вечерних торгах из-за распродаж на большинстве мировых рынков
Москва. 14 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль сильно падает к бивалютной корзине на фоне ускорившей темпы снижения нефти и усиленных распродаж на большинстве мировых рынков. читать дальше
.14 августа 2019 года 19:44
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 202 000 рублей до 196 000 рублей, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена в связи с ожиданием роста свободного... читать дальше
.14 августа 2019 года 19:28
Рынок акций РФ растерял в среду остатки летнего роста на фоне общемирового падения, выросли золотодобытчики
Москва. 14 августа. Рынок акций РФ в среду растерял остатки летнего роста индексов на фоне развернувшихся вниз мировых площадок и нефти из-за сохраняющихся опасений в отношении замедления мировой экономики; недавний локальный всплеск оптимизма на новостях о возникшей паузе в торговой войне США и Китая был нивелирован, спрос вернулся в бумаги золотодобывающих компаний. читать дальше
.14 августа 2019 года 19:16
Москва. 14 августа. Котировки российских еврооблигаций в среду вечером активно повышаются на фоне заметного роста большинства выпусков US Treasuries. Участники рынка базовых активов вновь переходят в "защитные" бумаги в ожидании дальнейших новостей относительно торгового противостоянии между США и Китаем после того, как накануне США решили отложить до середины декабря введение пошлин на китайские товары общей стоимостью $152 млрд. Как следствие, суверенные спреды к доходности базовых активов лишь незначительно меняются. читать дальше
.14 августа 2019 года 19:15
Изменение дивидендной политики может стать драйвером роста стоимости акций Интер РАО - Промсвязьбанк
Интер РАО представила финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года по МСФО. Компания продемонстрировала рост основных показателей, благодаря увеличению платы за мощность по ДПМ, выработке электроэнергии и росту цен РСВ, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Выручка за отчетный период составила... читать дальше
.14 августа 2019 года 19:05
Индекс МосБиржи пробил среднесрочный восходящий тренд и отступил к поддержке на уровне 2640 пунктов - Промсвязьбанк
"В среду на российском фондовом рынке продолжилась негативная динамика. И если днем ранее наш рынок не смог воспользоваться позитивным внешним фоном, то сегодня он полноценно отыграл внешний негатив. Продажам в наших акциях способствовала коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс... читать дальше
.14 августа 2019 года 18:20
"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:42
Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Прогнозная стоимость акций авиаперевозчика, рассчитанная аналитиками, составляет 135 рублей за штуку, рекомендация для этих... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:25
За прошедшую неделю августа Росстат зафиксировал дефляцию потребительских цен, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. В результате, по оценкам экспертов банка, годовой уровень инфляции на 12 августа снизился до 4,5% с 4,6% (на конец июля). "Причина замедления инфляции все та же - дефляция цен... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:01
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по... читать дальше
.14 августа 2019 года 16:45
"Рынки могут "побороться" за сохранение, хотя и весьма слабого, роста "аппетитов" к риску в ближайшие дни. Однако тревожность в настроениях останется, что вряд ли позволит сформировать масштабную коррекцию вверх. Если рынки получат повод для укрепления веры в продолжение переговоров США и Китая,... читать дальше
.14 августа 2019 года 16:19
"Когда участники рынка игнорируют макростатистику, покупают и продают только исходя из твиттера Дональда Трампа - это похоже на истерику. Инвестировать в таких условиях становится очень сложно, о чем косвенно свидетельствуют данные о сокращении штата трейдеров в крупных банках. Формировать... читать дальше
.14 августа 2019 года 15:43
Рубль резко ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне усиления темпов падения цен на нефть
Москва. 14 августа. Доллар и евро растут, торгуясь в среду днем вблизи максимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже", рубль резко ускорил темпы падения к бивалютной корзине на фоне ускорившей темпы снижения нефти и активного снижения мировых рынков. читать дальше
.14 августа 2019 года 15:27
"Акции "ОГК-2" на повышенных объемах продолжают активный рост после недавней публикации отчетности по МСФО. С технической точки зрения, краткосрочные перспективы бумаг тоже улучшились. В среду акции находятся выше психологически важной отметки 0,500 руб. (также средняя полоса Боллинджера дневного... читать дальше
.14 августа 2019 года 14:40
Нефтяные цены сдерживают фондовых "медведей" от существенных продаж, но веских поводов для оптимизма нет - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии оставались в рамках краткосрочных "боковиков" (2640-2710 пунктов и 1270-1310 пунктов соответственно) в ожидании новых драйверов движения. Более высокие нефтяные цены сдерживают "медведей" от существенных продаж, но веских поводов для оптимизма пока... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.