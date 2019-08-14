Управление анализа рынков (УАР) "Открытие Брокер" представило инвестиционную идею на покупку акций Cadence Design Systems. По мнению аналитиков, постоянное развитие индустрии полупроводников цифровых технологий приведёт к повышению потребности в продуктах компании и, как следствие, росту стоимости акций.

Инвестиционная идея: покупка акций Cadence Design Systems Inc (CDNS) по цене 4787,65 рублей ($75,54) с целью 5513,98 рублей ($87) за акцию; потенциальная доходность - 15%, временной горизонт инвестирования: 1 год.

Фундаментальная идея

Cadence Design Systems Inc является производителем программного обеспечения, которое используется для проектирования полупроводниковых компонентов. Конечные изделия используются в широком спектре товаров: в смартфонах, компьютерах, беспилотных автомобилях, облачных дата-центрах, системах с искусственным интеллектом, сетевых продуктах и т.п. Программное обеспечение позволяет клиентам более быстро и надёжно осуществлять дизайн необходимых электронных компонентов.

Инвестиционный тезис

Индустрия полупроводников находится в постоянном развитии. К современным полупроводникам предъявляются всё новые требования, например, более высокая плотность транзисторов в диапазоне 5 нм. Появляется новая, более сложная 3D-архитектура, которая приходит на смену стандартной 2D. Это создаёт благоприятную бизнес-среду для Cadence, которая предлагает инструменты для дизайна новых полупроводников.

Cadence успешно пользуется своим положением, увеличивая объём выручки и прибыли. За 2 квартал 2019 г. компания получила $580 млн выручки, что на 12% превысило показатель прошлого года. За этот же период чистая прибыль, согласно GAAP, увеличилась до $107 млн (т.е. на 42,6%).

По мнению аналитиков "открытие Брокер", необходимо выделить ещё два важных показателя, свидетельствующих о привлекательности бизнеса:

1. Программное обеспечение от Cadence обладает высокой валовой маржинальностью на уровне около 90%.

2. Высокая доля выручки является повторяющейся, что крайне важно для устойчивости бизнеса.

По прогнозам менеджмента компании, общий объём выручки за 2019 год ожидается в диапазоне $2,315-2,335 млрд, что может означать прирост 8-9% в 2019 году к 2018 году. Прибыль на акцию (GAAP EPS) за аналогичный период ожидается в размере $1,44-1,50 (прирост около 19% год к году). Скорректированная прибыль (non-GAAP EPS) прогнозируется в диапазоне $2,11-2,17 (прирост около 15%).