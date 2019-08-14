Настроение на фондовом рынке по-прежнему далеко от оптимизма - Альфа-банк

"Мы предупреждаем, что настроение на фондовом рынке по-прежнему далеко от оптимизма. Восстановление рынка не компенсировало сильного снижения акций в последние несколько дней или даже за последний месяц после того, когда впервые были объявлены новые пошлины. Статистика Китая по промпроизводству за июль разочаровала, оказавшись самой слабой за последние 17 лет; ВВП Германии снижался второй квартал подряд. Несмотря на смягчение торговой напряженности, американо-китайский торговый конфликт все еще далек от разрешения, и его отсрочка вызывает протест американских ритейлеров накануне рождественского сезона шопинга. Внимание рынка также обращено на рост напряженности в Гонконге и на политические и экономические волнения в Аргентине и Италии", - отмечается в обзоре "Альфа-банка".