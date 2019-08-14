Утренний рост рынка акций сменился откатом из-за слабости нефти, бумаги "Интер РАО" ушли в минус

Москва. 14 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов, вызванного улучшением внешней фондовой конъюнктуры благодаря возникшей паузе в торговой войне США и Китая, развернулся вниз вслед за нефтью из-за фиксации прибыли игроками; акции "Интер РАО", подросшие после выхода неплохого отчета за полугодие по МСФО, также откатились в "минус".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2675,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1282,28 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,9% на фоне ослабления рубля.

Доллар подрос до 65,24 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (-1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в I полугодии 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,2% (до 47,9 млрд руб.), EBITDA увеличилась на 32% (до 78,1 млрд руб.), выручка повысилась на 13% (до 520,5 млрд руб.).

Выросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).

В США фондовые индексы во вторник выросли на 1,4-2% на фоне известий, что власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря. Как сообщило Торговое представительство США, на остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторая продукция была исключена из списка товаров, на которые будет вводиться пошлина, по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые Штатами китайские товары общим объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.

Во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Решение Штатов отложить введение пошлины коснется товаров общей стоимостью $152 млрд, пишет MarketWatch. Среди компаний, которые окажутся в выигрыше, - Apple, которая в сентябре представит новые модели iPhone. Акции компании подскочили в цене на 4,2% по итогам торгов во вторник.

Вслед за США выросли в среду индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%), но "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,02-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Кроме того, после ралли накануне корректируется в среду вниз нефть на данных API, Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,59 за баррель (-1,2% и +4,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,28 за баррель (-1,4% и +4% во вторник).

Отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пока нельзя уверенно говорить о том, что США и Китай будут цивилизованно решать свои торговые споры. Однако некоторые послабления позиции Трампа говорят о том, что торговая война уже начинает бить по США, в связи с чем былой уверенности у Вашингтона нет. Соответственно, появляется надежда, что стороны постепенно откажутся от конфронтации, а сам торговый конфликт не будет продлен до вступления в должность нового президента США. Позиции рубля может усилить более высокий спрос на ОФЗ, из корпоративных событий интерес представляет вышедший отчет "Интер РАО" по МСФО.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что эйфория на рынке акций может быть недолгой.

Причиной мирового позитива стало решение США перенести на 15 декабря введение 10%-ных пошлин на китайские товары. Рынок воспринял это не только как потепление отношений и готовность Штатов идти на компромиссы, но и как наличие прогресса в самом ходе переговоров. Возможно, стороны предварительно договорились о каком-то важном моменте, Трамп дал китайцам "пряник", отложив введение пошлин. Однако рост мировых площадок частично можно объяснить закрытием "коротких" позиций, особенно это актуально для нефти Brent, которая последние дни никак не могла закрепиться над отметкой $58,5 за баррель, что создавало угрозы падения в район $55 за баррель.

Дальнейшая динамика нефти во многом определится статистикой от Минэнерго США по запасам. Нефть должна стоить дороже, и после снятия локальной перекупленности движение в район $64 за баррель выглядело бы логичным. Однако рынок по-прежнему опасается возобновления распродаж нефтяных контрактов со стороны крупных "медведей".

В целом на ощутимый рост мировых бирж надеяться не стоит: США и Китай уже неоднократно заявляли о "сильном прогрессе" в переговорах, но потом находили новые камни преткновения. Поэтому во второй половине дня коррекция мировых рынков более чем вероятна, и российские акции к ней присоединятся, считает Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что неожиданное решение Трампа отложить введение пошлин на часть китайских товаров оказало поддержку мировым рынкам. Перенос сроков повышения пошлин на 10% с 1 сентября до 15 декабря должно поддержать потребительский спрос во время рождественских продаж в США, поэтому под ограничения не подпали мобильные телефоны и ноутбуки (на них соответственно приходилось 82% и 94,5% поставок из Китая в 2018 году), а также другие потребительские товары, одежда и детские игрушки. На товары, которые в импорте занимают менее 75%, будут введены пошлины 1 сентября. Также стало известно, что представители США и Китая ведут телефонные переговоры, что повышает шансы на проведение личной встречи в начале сентября, но, впрочем, это не обещает скорого разрешения конфликта.

В среду рост индекса МосБиржи будет сдерживать переоценка стоимости нефти после активного роста накануне и остающийся смешанным внешний фон. Наиболее вероятным сценарием выглядит продолжение проторговки индексом МосБиржи верхней половины диапазона 2650-2700 пунктов, движение к уровню 2700 пунктов станет возможным при условии сохранения устойчивого спроса на рисковые активы, считает Антонов.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, Трамп понимает, что его новые тарифы рикошетом бьют по американским потребителям, поэтому сделал шаг, направленный на ослабление торговой войны. Падающий фондовый рынок на фоне предвыборной кампании ему не нужен, поэтому Трамп решил действовать уже в августе, несмотря на то, что Китай отказался выполнить свое обещание начать закупать больше сельскохозяйственной продукции США. Это показывает, что Трамп часто блефует, и его позиции в торговой войне не так крепки, как думалось ранее. По опросу, проведенному компанией Survey USA, если бы выборы президента США проводились на этой неделе, бывший вице-президент Джо Байден получил бы 50% голосов, а Трамп - всего лишь 42%. В течение ближайших месяцев Китай может начать эскалацию торговой войны в надежде, что Трамп проиграет выборы 2020 года.

После новостей о том, что США откладывают тарифы на некоторые китайские товары до декабря, цены на нефть выросли до максимума за последние две недели. Однако с учетом того, что мировой спрос на сырьевые цены сокращается, нефть остается слабой. Тем не менее, с учетом предстоящего IPO государственной компании Saudi Aramco Саудовская Аравия будет всеми силами поддерживать высокие цены на нефть. В данный момент для Brent актуальна поддержка $59,5 за баррель и сопротивления $62,5 и $66 за баррель, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подешевели акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-5,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+11,7%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,3% и +3,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,827 млрд рублей (из них 1,239 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).