Рынок вновь становится заложником замедления экономического роста в мире - БКС

"Трамп, видимо, решил, что негатив с американо-китайских торговых переговоров зашкаливает и угрожает коллапсом рынков, тем более в свете ухудшающейся мировой макростатистики и решил отсрочить введение пошлин на часть товаров из КНР, что вызвало всплеск оптимизма, впрочем, по нашему мнению, ненадолго. На товары, связанные с национальной безопасностью и здравоохранением, пошлины не будут вводиться вовсе, а на продукцию потребительской электроники пошлины будут введены только с 15 декабря. Впрочем, вероятно, это не финальное решение импульсивного президента США, который может использовать пошлины как дубинку на переговорах с Китаем, которому сейчас и так непросто из-за ситуации в Гонконге. О том, что эффект от решения Трампа краткосрочный, показывает ослабление рубля сегодня после вчерашней вечерней эйфории российской валюты. Рынок вновь становится заложником замедления экономического роста в мире. Рост промпроизводства КНР в июле снизился до минимума ща 17 лет (4,8 процента), а оборот розничной торговли оказался хуже консенсуса. Кроме того, растёт вероятность рецессии крупнейшей экономики еврозоны - Германии, даже несмотря на ультрамягкую политику ЕЦБ. Да и в России многие экономисты ждут рецессию на фоне недостаточных бюджетных трат и все более вялого отребительского спроса", - отмечается в комментарии страшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова.