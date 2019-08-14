У пары USD/RUB появился драйвер для выхода из диапазона 65,5-65 - БКС

У пары USD/RUB, наконец, появился драйвер для выхода из диапазона 65,5-65, однако в другом направлении, чем ожидалось еще во вторник утром, отмечает в комментарии эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Снижение эскалации торгового конфликта позволило рублю закрыться ниже 65 впервые со 2 августа. По большей части, рубль поддержала резко взлетевшая нефть, полагает эксперт. Впереди усиление поддержки со стороны налогов и возможное возвращение аппетита к ОФЗ. Однако и этого, на взгляд аналитика, может не хватить для того, чтобы продавить курс вниз далеко и на продолжительный срок из-за укрепления роста доллара на мировом рынке, который эксперт "БКС Брокер" ожидает на среднесрочном горизонте.

"Индекс доллара вновь устремился к отметке 98 на фоне потери интереса к защитным валютам. Среднесрочно рост доллара может продолжиться, особенно против евро, на фоне ощутимой разницы между экономической статистикой из Еврозоны и США, в пользу последней, конечно. Что касается развивающихся валют, то краткосрочно можно ждать оптимистичной динамики. Но проблемы в торговле, кризис в Аргентине и общая геополитическая напряженность никуда не исчезли, поэтому продолжительного ралли ждать не стоит. Индекс RGBI не спешить восстанавливаться, но сегодня можно рассчитывать на некоторый отскок вверх, который окажет рублю дополнительную поддержку", - прогнозирует Сергей Гайворонский.