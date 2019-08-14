Размещение ОФЗ 26229 сегодня может пройти без премии, учитывая улучшение рыночной конъюнктуры - Промсвязьбанк

Сегодня Минфин предложит на аукционе среднесрочные ОФЗ 26229 (погашение в ноябре 2025 г.) на 20 млрд руб., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. На фоне улучшения рыночной конъюнктуры и купонных выплат по ОФЗ в среду в размере 16,7 млрд руб. эксперты банка ожидают, что размещение ОФЗ 262290 пройдет без премии к вторичному рынку.

"Вчера Минфин сообщил, что с 21 августа для размещения на аукционах будут доступны новые флоатеры ОФЗ-ПК 24020, - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Ставка купона по бумаге будет рассчитываться исходя из RUONIA за текущий период с недельной задержкой. Данная бумага позволит снизить процентный риск и избежать переоценок, связанных с изменениями рыночных ожиданий. Новый инструмент будет интересе казначействам банков для размещения ликвидности, а также для институциональных инвесторов. В настоящее время банки размещают на недельных депозитах в Банке России 1,7 трлн руб., вложения в ОБР составляют 1,5 трлн руб. Ожидаем, что в новый флоатер будет перераспределена часть профицита банковской системы и вложения банков в ОФЗ вырастут. Размещение ОФЗ 26229 сегодня может пройти без премии, учитывая улучшение рыночной конъюнктуры".