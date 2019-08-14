По нефти до конца недели стоит проявлять повышенную осторожность - БКС

"Фьючерсы на Brent показали опережающую динамику, по сравнению с контрактами на американскую нефть WTI, и в моменте показывали чуть более 5% роста. Предыдущий рекорд можно было наблюдать в декабре, когда контракты прибавляли 7,9% за день. При сохранении позитивного сентимента цены на нефть имеют все шансы продолжить восстановление и вернуться в район $66 за баррель в этом месяце. В то же время до конца недели стоит проявлять повышенную осторожность. Перспективы второй подряд недели роста запасов в Штатах сдержали дальнейшее восстановление цен. В среду утром фьючерсы на Brent корректируются со вчерашних максимумов. Вечером будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 17:30 мск, которые считаются более достоверными, чем API, и будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Подтверждение роста запасов может быть негативным сигналом для рынка", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.