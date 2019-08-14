.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти на фоне возврата интереса к риску
.
ГЛАВНОЕ
Fitch повысило рейтинги России
Fitch повысило рейтинги РФ до "ВВВ". Агентство полагает, что Россия справится с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования
 
Эксплуатацию старых машин предлагают запретить
Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации". Экологические проблемы автотранспорта обсуждались на круглом столе в Госдуме еще в конце июня, по итогам...
 
Производителям продуктов затруднят подмену ингредиентов
Производителей в странах ЕАЭС предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания. Речь идет о технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО). Госстандарт Белоруссии предложил участницам...
 
Рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров
Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается и количество занятых, обратил внимание Центробанк. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года этот показатель...
 
14 августа 2019 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти на фоне возврата интереса к риску

Москва. 14 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти на фоне локального возврата интереса инвесторов к риску благодаря возникшей паузе в торговой войне США и Китая, что вызвало отскок мировых рынков вверх, полагают аналитики.

В США фондовые индексы во вторник выросли на 1,4-2% после известий, что власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря. Как сообщило торговое представительство США, на остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторая продукция была исключена из списка товаров, на которые будет вводиться пошлина, по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые Штатами китайские товары общим объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.

Во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Решение Штатов отложить введение пошлины коснется товаров общей стоимостью $152 млрд, пишет MarketWatch. Среди компаний, которые окажутся в выигрыше, - Apple, которая в сентябре представит новые модели iPhone.

Вслед за США выросли в среду индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Нефть после ралли накануне в среду корректируется вниз на данных API. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:28 МСК составила $60,89 за баррель (-0,7% и +4,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,54 за баррель (-1% и +4% во вторник).

Отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник сократилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,019 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,635 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, где ситуация начала улучшаться только вечером после известий, что власти США приняли решение отложить введение новых пошлин на ряд товаров из Китая с 1 сентября до 15 декабря.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 августа снизился на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день всего 0,002%, составив 621,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Магнит-003Р-02" (-1,46%), "РЖД 001P-02R" (-0,99%) и "Транснефть АК-001P-08" (-0,62%), а в лидерах роста - облигации "МТС-001P-07" (+1,8%), "Альфа-Банк-002Р-02-боб" (+1,46%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,12%) и "ПИК ГК БО-ПО1" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей - на уровне 12% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Выпуск БО-11 имеет срок обращения 3 года, БО-09 - 5 лет. По серии БО-09 предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение выпусков запланировано на 15 августа.

ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" ("СФО СФИ") 16 августа планирует начать размещение облигаций 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций является Совкомбанк. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Дата погашения - 15 января 2024 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

АО "МХК "ЕвроХим" 19 августа с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-06 со сроком обращения 4 года объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,00%, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,14-8,24% годовых. Техническое размещение запланировано на 23 августа.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 19 августа начнет размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии 001Р-05Р объемом 1 млрд рублей по цене 104% от номинала. Дата погашения допвыпуска - 31 января 2023 года. Газпромбанк 31 января завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 9,15% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Срок обращения бондов - 4 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 августа 2019 года 19:45
Рубль сильно падает к доллару и евро на вечерних торгах из-за распродаж на большинстве мировых рынков
Москва. 14 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль сильно падает к бивалютной корзине на фоне ускорившей темпы снижения нефти и усиленных распродаж на большинстве мировых рынков.    читать дальше
.
14 августа 2019 года 19:44
Raiffeisenbank снизил оценку "префов" Транснефти на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 202 000 рублей до 196 000 рублей, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена в связи с ожиданием роста свободного...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 19:28
Рынок акций РФ растерял в среду остатки летнего роста на фоне общемирового падения, выросли золотодобытчики
Москва. 14 августа. Рынок акций РФ в среду растерял остатки летнего роста индексов на фоне развернувшихся вниз мировых площадок и нефти из-за сохраняющихся опасений в отношении замедления мировой экономики; недавний локальный всплеск оптимизма на новостях о возникшей паузе в торговой войне США и Китая был нивелирован, спрос вернулся в бумаги золотодобывающих компаний.    читать дальше
.
14 августа 2019 года 19:16
Цены евробондов РФ активно растут в среду вечером вслед за US Treasuries
Москва. 14 августа. Котировки российских еврооблигаций в среду вечером активно повышаются на фоне заметного роста большинства выпусков US Treasuries. Участники рынка базовых активов вновь переходят в "защитные" бумаги в ожидании дальнейших новостей относительно торгового противостоянии между США и Китаем после того, как накануне США решили отложить до середины декабря введение пошлин на китайские товары общей стоимостью $152 млрд. Как следствие, суверенные спреды к доходности базовых активов лишь незначительно меняются.    читать дальше
.
14 августа 2019 года 19:15
Изменение дивидендной политики может стать драйвером роста стоимости акций Интер РАО - Промсвязьбанк
Интер РАО представила финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года по МСФО. Компания продемонстрировала рост основных показателей, благодаря увеличению платы за мощность по ДПМ, выработке электроэнергии и росту цен РСВ, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Выручка за отчетный период составила...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 19:05
Индекс МосБиржи пробил среднесрочный восходящий тренд и отступил к поддержке на уровне 2640 пунктов - Промсвязьбанк
"В среду на российском фондовом рынке продолжилась негативная динамика. И если днем ранее наш рынок не смог воспользоваться позитивным внешним фоном, то сегодня он полноценно отыграл внешний негатив. Продажам в наших акциях способствовала коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 18:20
Инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии - ИК QBF
"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 17:42
Газпромбанк возобновил анализ Аэрофлота с рекомендацией "выше рынка" для его акций
Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Прогнозная стоимость акций авиаперевозчика, рассчитанная аналитиками, составляет 135 рублей за штуку, рекомендация для этих...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 17:25
Сохраняем прогноз ключевой ставки ЦБ на конец года на уровне 7% - Промсвязьбанк
За прошедшую неделю августа Росстат зафиксировал дефляцию потребительских цен, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. В результате, по оценкам экспертов банка, годовой уровень инфляции на 12 августа снизился до 4,5% с 4,6% (на конец июля). "Причина замедления инфляции все та же - дефляция цен...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 17:01
Снижаем прогноз по котировкам нефти до 60 долларов за баррель на горизонте 3 месяцев - Julius Baer
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 16:45
В перспективе ближайших дней ожидаем движения в диапазоне 64,8-66 за доллар - БКС
"Рынки могут "побороться" за сохранение, хотя и весьма слабого, роста "аппетитов" к риску в ближайшие дни. Однако тревожность в настроениях останется, что вряд ли позволит сформировать масштабную коррекцию вверх. Если рынки получат повод для укрепления веры в продолжение переговоров США и Китая,...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 16:19
Формировать портфели в текущих условиях - утопия - МФЦ
"Когда участники рынка игнорируют макростатистику, покупают и продают только исходя из твиттера Дональда Трампа - это похоже на истерику. Инвестировать в таких условиях становится очень сложно, о чем косвенно свидетельствуют данные о сокращении штата трейдеров в крупных банках. Формировать...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 15:59
Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
"Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной. Вчера были опубликованы данные индекса ZEW Германии за август, согласно которым индикатор экономических настроений упал до минимума с декабря 2011 г. Объем промышленного производства Германии в прошлом месяце сократился на 1,5%, а...    читать дальше
.
14 августа 2019 года 15:43
Рубль резко ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне усиления темпов падения цен на нефть
Москва. 14 августа. Доллар и евро растут, торгуясь в среду днем вблизи максимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже", рубль резко ускорил темпы падения к бивалютной корзине на фоне ускорившей темпы снижения нефти и активного снижения мировых рынков.    читать дальше
.
14 августа 2019 года 15:27
По акциям "ОГК-2" имеет смысл сохранять краткосрочные "длинные" позиции - ИК "Велес Капитал"
"Акции "ОГК-2" на повышенных объемах продолжают активный рост после недавней публикации отчетности по МСФО. С технической точки зрения, краткосрочные перспективы бумаг тоже улучшились. В среду акции находятся выше психологически важной отметки 0,500 руб. (также средняя полоса Боллинджера дневного...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.