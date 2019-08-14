Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти на фоне возврата интереса к риску

Москва. 14 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти на фоне локального возврата интереса инвесторов к риску благодаря возникшей паузе в торговой войне США и Китая, что вызвало отскок мировых рынков вверх, полагают аналитики.

В США фондовые индексы во вторник выросли на 1,4-2% после известий, что власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря. Как сообщило торговое представительство США, на остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторая продукция была исключена из списка товаров, на которые будет вводиться пошлина, по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые Штатами китайские товары общим объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.

Во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Решение Штатов отложить введение пошлины коснется товаров общей стоимостью $152 млрд, пишет MarketWatch. Среди компаний, которые окажутся в выигрыше, - Apple, которая в сентябре представит новые модели iPhone.

Вслед за США выросли в среду индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Нефть после ралли накануне в среду корректируется вниз на данных API. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:28 МСК составила $60,89 за баррель (-0,7% и +4,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,54 за баррель (-1% и +4% во вторник).

Отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник сократилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,019 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,635 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, где ситуация начала улучшаться только вечером после известий, что власти США приняли решение отложить введение новых пошлин на ряд товаров из Китая с 1 сентября до 15 декабря.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 августа снизился на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день всего 0,002%, составив 621,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Магнит-003Р-02" (-1,46%), "РЖД 001P-02R" (-0,99%) и "Транснефть АК-001P-08" (-0,62%), а в лидерах роста - облигации "МТС-001P-07" (+1,8%), "Альфа-Банк-002Р-02-боб" (+1,46%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,12%) и "ПИК ГК БО-ПО1" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей - на уровне 12% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Выпуск БО-11 имеет срок обращения 3 года, БО-09 - 5 лет. По серии БО-09 предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение выпусков запланировано на 15 августа.

ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" ("СФО СФИ") 16 августа планирует начать размещение облигаций 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций является Совкомбанк. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Дата погашения - 15 января 2024 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

АО "МХК "ЕвроХим" 19 августа с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-06 со сроком обращения 4 года объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,00%, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,14-8,24% годовых. Техническое размещение запланировано на 23 августа.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 19 августа начнет размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии 001Р-05Р объемом 1 млрд рублей по цене 104% от номинала. Дата погашения допвыпуска - 31 января 2023 года. Газпромбанк 31 января завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 9,15% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Срок обращения бондов - 4 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.