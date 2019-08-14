Локально актуальным диапазоном для пары доллар/рубль становится зона 64-65 - Промсвязьбанк

"По нашему мнению, локально актуальным диапазоном для пары доллар/рубль становится зона 64-65. Вероятные попытки пары вернуться в диапазон 65,5-66 руб./долл., на наш взгляд, в среду вряд ли будут удачными при сохранении текущей внешней конъюнктуры. Ключевыми факторами риска для рубля и для всей группы валют EM остаются общий аппетит к риску на глобальных рынках и динамика юаня", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.