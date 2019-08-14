Рубль восстанавливается в тренде с прочими рисковыми активами, но поводов для дальнейшего устойчивого роста нет - "Нордеа Банк"

Российская валюта накануне оказалась в числе рисковых активов, восстановивших свои позиции на фоне снижения градуса напряженности в торговой войне, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Рубль прибавил 0.8% в паре с долларом и 1.2% в паре с евро. Дополнительную поддержку, помимо восстановления аппетита к риску, рублю оказывал рост цен на нефть более чем на 5%.

"Деэскалация торговой войны временно снижает давление на рубль, который вчера до появления новостей об отсрочке тарифов заметно слабел в ходе американской торговой сессии на сохраняющихся опасениях приближающейся рецессии. Перенос сроков повышения пошлин дает рублю временную передышку, снижая угрозу резкого ослабления в тренде с прочими рисковыми активами. Вероятность такого развития событий в последние дни нарастала в свете усугубляющихся опасений относительно приближающейся рецессии в США. Отсрочка по тарифам вряд ли станет поводом для устойчивого оптимизма в рубле. Для его возникновения необходима более мягкая риторика от ФРС в ответ на ухудшение экономической конъюнктуры в США", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".