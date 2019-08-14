Рост запасов сырья в США скорректировал оптимизм на нефтяном рынке - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки уверенно выросли до уровней выше $60/bbl на фоне повышенного аппетита к рисковым активам. Опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем накануне снизились после решения администрации США отложить введение дополнительных пошлин на китайские импортные товары до середины декабря. В результате цены на нефть всего за несколько часов прибавили более 5%, отойдя от более слабых отметок последних дней в районе $58/bbl (Brent). Тем не менее, в вечерние часы Американский институт нефти сообщил о росте запасов сырья в Штатах на прошлой неделе на 2 mb, что умеренно скорректировало оптимизм на нефтяном рынке. Кроме того, в утренние часы коррекция цен на нефть усилилась после выхода статистики по промышленному производству и розничным продажам в Китае, которая оказалась хуже ожиданий аналитиков. Сегодня внимание участников рынка привлекут официальные данные от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в Штатах", - сообщается в обзоре "Нордеа Банка".