По нефти ждем возвращения в коридор 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть резко выросла во вторник, перевалив за 60 долл./барр. на фоне новостей о переносе повышения тарифов США на китайский импорт с сентября на декабрь. А статистика от API, как ожидалось, сюрпризом не стала: запасы сырой нефти и бензинов выросли на 3,7 млн барр. каждые, запасы дистиллятов сократились на 1,3 млн барр. Тем не менее, мы рассчитываем на коррекцию нефти после бурного роста, кроме того, давить будет и вышедшая слабая статистика по КНР. Перенос сроков ввода пошлин не означает их отмену, поэтому мы сохраняем скептический взгляд на мировую экономику и ждем сокращения спроса на сырьё. По нефти на ближайшее время ждем возвращения в коридор 58-60 долл./барр." - пишет в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.