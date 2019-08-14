Утром в среду российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой минус - ИК "Велес Капитал"

"В целом российский рынок акций продолжает движение в краткосрочном боковике и находится под среднесрочным давлением.

Рубль тем временем укрепился против доллара и евро на фоне мирового увеличения аппетита к риску. Пара доллар/рубль, после скачка в район 66 руб внутри дня, упала ниже 65 руб. Сопротивление 65,60 руб все еще сдерживает укрепление доллара. Пара евро/рубль упала ниже 73 руб и остается под давлением сопротивления 74 руб. Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, изменятся незначительно и могут даже выйти в небольшой минус ввиду отсутствия веских драйверов для движения выше. Оптимизм относительно смягчения позиции США в торговом вопросе был отыгран еще накануне и не был достаточным для инвесторов в российские акции", - отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.