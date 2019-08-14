Утренние прогнозы: рынок акций продолжит движение в "боковике"

По мнению аналитиков, в среду утром рынок акций вряд ли сможет развить восходящее движение из-за переоценки стоимости нефти после активного роста накануне.Эксперты рассчитывают на "боковик", значимыми сопротивлениями останутся отметки 2690, 2700 пунктов индекса мосбиржи.

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Во вторник российский рынок умеренно снижался, но благодаря улучшению внешнего фона и росту нефтяных котировок во второй половине торгов индекс МосБиржи смог отыграть часть потерь. Сегодня рост индекса будет сдерживать переоценка стоимости нефти после активного роста накануне и остающийся смешанным внешний фон. День также не богат на корпоративные события: отчетность представит Интер РАО. Наиболее вероятным сценарием сегодня видим продолжение проторговки индексом МосБиржи верхней половины диапазона 2650-2700 пунктов, движение к уровню 2700 станет возможным при условии сохранения устойчивого спроса на рисковые активы ".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС, после попыток выйти в более уверенный плюс, завершили торги вторника без единой динамики, оставаясь ниже сопротивлений 2710 и 1315 пунктов, которые препятствуют краткосрочному росту. Ключевыми поддержками для индикаторов остаются отметки 2640 и 1270 пунктов. В целом российский рынок продолжает движение в краткосрочном боковике и находится под среднесрочным давлением".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В среду в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС за счет восстановления склонности инвесторов к принятию риска на рынках в целом после объявления паузы в "торговой войне" между США и КНР. Между тем данные технического анализа пока не позволяют диагностировать завершение консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в течение дня, по всей вероятности, будут предприняты попытки закрепления ниже уровня 65 по паре доллар-рубль, но улучшение внешнего фона пока не выглядит достаточно устойчивым, чтобы вызвать заметное движение ниже".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра котировки "черного золота" ушли под отметку 61 доллар, около 0,1% теряют американские фьючерсы. Но мы ждем положительного открытия российского рынка акций, который с запозданием попытается отыграть в первой половине дня захлестнувший мир позитив. Однако на мощный рост надеяться не стоит. Во второй половине дня коррекция мировых рынков после вчерашнего взлета более чем вероятна, и наши акции к ней присоединятся".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2680 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2690, 2700 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок".