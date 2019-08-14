Вполне вероятно, что рубль сможет усилить свои позиции и закрепиться ниже 65 за доллар - "Открытие Брокер"

"Позитив из Вашингтона может обеспечить мощный спрос на ОФЗ в рамках очередных размещений. В среду Минфин РФ предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Вполне вероятно, что рубль сможет усилить свои позиции и закрепиться ниже 65 за доллар, так как решение США отложить пошлины говорит о сломе тренда на конфронтацию с Китаем по торговым вопросам. Если стороны всё же договорятся о начале переговоров, то это снимет риски длительного противостояния и подарит рынкам надежду на то, что глобального спада можно будет избежать. Менее жёсткий сценарий торговой войны означает для рубля сохранение спроса на товары отечественного роста, а значит, и положительного сальдо торгового и платёжного балансов", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.