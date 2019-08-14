Ожидаем открытия индекса МосБиржи вблизи отметки 2680 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2680 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2690, 2700 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Наиболее значимым внешним статистическим показателем станут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск)", - отмечает в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.