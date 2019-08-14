Рубль готов продолжить рост - ИФК "Солид"

"Рубль к доллару сумел закрепиться ниже уровня 65 и готов продолжить рост, ближайшей целью является 64,50. На аукционе Минфина сегодня вновь будет представлен выпуск на 20 млрд рублей, как и в прошлые недели. Вероятно, объемы предложения будут увеличены не ранее чем с сентября, пока же подобные события мало влияют на рубль", - отмечает в комментарии аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.