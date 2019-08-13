.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль уверенно дорожает к доллару и евро на аппетите к риску в связи с подвижками в торговом противостоянии между США и Китаем
.
ГЛАВНОЕ
Fitch повысило рейтинги России
Fitch повысило рейтинги РФ до "ВВВ". Агентство полагает, что Россия справится с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования
 
Ответственность российского бизнеса подтянут до мировых стандартов
В России собираются подтянуть ответственность бизнеса до мировых стандартов. Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) готовят национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса. Первый этап уже...
 
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков
Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Звонящие на мобильный телефон представляются сотрудниками Сбербанка и сообщают, что банку стала очевидна...
 
Крупные потребители электроэнергии получили шанс избежать повышения тарифов
ромышленность и крупный бизнес получили шанс избежать повышения тарифов на передачу электроэнергии. К спорам вокруг тарифной реформы, которая грозит промышленности дополнительными расходами, оцениваемыми в 369 млрд руб., подключился первый...
 
13 августа 2019 года 19:38

Рубль уверенно дорожает к доллару и евро на аппетите к риску в связи с подвижками в торговом противостоянии между США и Китаем

Москва. 13 августа. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно растет к бивалютной корзине в условиях увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на нефть после появления новостей о позитивных подвижках в американо-китайском торговом противостоянии.

Курс доллара США составил 65,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,74 руб./EUR1, подешевев на 61,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,5 копейки - до 68,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и активно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах. При этом ранее рубль демонстрировал заметные темпы ослабления, снижавшись к уровням начала мая в паре с долларом и к уровням начала апреля - в паре с евро. Резкий разворот на рынке произошел после сообщений, что власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря.

Как говорилось в пресс-релизе Торгового представительства США, в списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви. Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности. Отмечалось также, что дополнительная информация будет объявлена позднее.

Также инвесторы оценивают статданные по инфляции в США и продолжают следить за геополитическими рисками. Как стало известно во вторник, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле повысились на 0,3% по сравнению с июнем и выросли на 1,8% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3%, второго - на 1,7%. В июне цены повысились на 0,1% к маю и выросли на 1,6% в годовом выражении.

Ускорение инфляции может стать аргументом для Федеральной резервной системы (ФРС) в пользу удержания базовой процентной ставки на текущем уровне, полагают аналитики. Вместе с тем рынок в среднем ожидает от Федрезерва еще трех снижений ставки до конца текущего года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в первой половине дня доллар и евро предпринимали попытки роста к рублю, однако новости относительно возможных подвижек в переговорах между США и Китаем привели к заметному росту интереса инвесторов к риску и развороту котировок рубля вверх в обеих парах.

"Сейчас все ждут уточнений относительно переговоров и сроков введения пошлин, хотя уже само появление новостей дало сильный толчок к росту по всему спектру рыночных активов. Можно видеть очень сильный рост рынков США, нефть взлетела более чем на 4%, на этом фоне вырос спрос на рубль, который к текущему моменту увеличивается и к доллару, и к евро. Позитивная динамика нацвалюты может быть продолжена, и сейчас главной поддержкой для пары "доллар-рубль" выступает уровень 65 руб./$1. В случае закрепления ниже этой отметки целью для снижения пары будет выступать уровень 64 руб./$1", - подчеркнул Зварич.

Цены на нефть перешли к активному росту во вторник на новости, что власти США заявили о намерении отложить введение пошлины на ряд товаров китайского импорта. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 4,83% - до $61,4 за баррель. Последний раз Brent торговалась выше отметки в $60 за баррель 6 августа. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 4,33% - до $57,31 за баррель.

Также инвесторы ожидают данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 августа на 17,3 копейки, до 65,6017 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,18 копейки, до 73,4149 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 2,92 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,5368 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5,96 копейки и составил 65,4736 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 941,421 млн, из которых $951,603 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 989,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 17,95 копейки по отношению к понедельнику, до 73,4195 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,28 копейки и составил 73,3083 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR827,016 млн, из которых EUR188,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR638,491 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 13 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,39 трлн рублей (при лимите 2,39 трлн рублей и общем спросе 2,566 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 6 августа, банки разместили в ЦБ РФ 1,67 трлн рублей (при лимите 1,67 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 701,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 13 августа провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 24-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 300 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 300 млрд рублей по цене отсечения 99,98% при объеме спроса 888 млрд 628,4 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,44% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,5% и 7,63% соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,66% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 августа 2019 года 19:34
На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика - Альфа-банк
На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Международный аэропорт в Гонконге отменил рейсы из страны во вторник, указав в качестве причины серьезные перебои в расписании из-за протестов. Акции протестов, с июня распространившиеся в финансовом...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 19:25
Снижение рынка акций к закрытию торгов сменилось отскоком на новостях об отсрочке введения США ряда пошлин для КНР
Москва. 13 августа. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в Гонконге и Аргентине сменилось к закрытию торгов отскоком после известий, что власти США приняли решение отложить введение новых пошлин на ряд товаров из Китая до 15 декабря - это вызвало оптимизм на фондовых и сырьевых площадках; индекс РТС вышел в "плюс" и поднялся к 1300 пунктам на фоне укрепления рубля.    читать дальше
.
13 августа 2019 года 18:55
Цены евробондов РФ преимущественно растут за счет усиления аппетита к риску на фоне подвижек в торговом противостоянии США и Китая
Москва. 13 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник вечером преимущественно растут после того, как ранее в ходе торгов демонстрировали смешанную динамику. Рост позитивных настроений в этом сегменте рынка связан с усилением общемирового аппетита к риску на фоне новостей о позитивных подвижках в торговом противостоянии между США и Китаем    читать дальше
.
13 августа 2019 года 18:52
Рынку акций поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине дня - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал "боковое" движение, несмотря на очень позитивный внешний фон. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 4% и поднялся выше 60 долларов за баррель....    читать дальше
.
13 августа 2019 года 18:39
Долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля - Промсвязьбанк
"Российский рубль отреагировал на внешний позитив. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, торгуясь в районе 65,2 рубля, евро упал на 0,6%, до 72,9 рубля. Отметим, что долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 18:22
Краткосрочная техническая картина рынка нефти улучшилась - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 17:51
В условиях кризисных тенденций инвесторам стоит обратить внимание на консервативные инструменты с высоким рейтингом надёжности - "Открытие Брокер"
Провалы последних переговоров США и Китая говорят о затяжном характере торговой войны, которая неизбежно замедлит развитие мировой экономики. В условиях кризисных тенденций инвесторам стоит обратить внимание на консервативные инструменты с высоким рейтингом надёжности, считает ведущий аналитик...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 17:10
В долгосрочной перспективе фунт стерлингов будет укрепляться - Julius Baer
"Темпы роста экономики Великобритании неожиданно замедлились во II квартале 2019 года. Очевидные причины связаны с экономическими трудностями, вызванными откладыванием сроков Brexit дважды этой весной, что привело к росту риска "жесткого" выхода и в итоге к уходу со своего поста премьер министра...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 16:38
Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле - Julius Baer
"Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле. Однако, как показывает последнее ралли, использование золота в качестве защитного актива обходится все дороже. Повышаем наш прогноз до 1575 долларов США за унцию на следующие 3 месяца и 1525...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 16:04
Перспектива движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов становится всё более вероятной - "Открытие Брокер"
"В России пока нет поводов для разворота рынка акций вверх. Торговая война приводит к дальнейшему ухудшению экономических показателей ведущих экономик, что скажется на объёмах потребления российского экспорта. Соответственно, перспектива движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 16:00
Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков
Москва. 13 августа. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков.    читать дальше
.
13 августа 2019 года 15:22
Почти все выступает против рубля - Райффайзенбанк
"Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, сальдо счета текущих операций с января по июль составило 51,4 млрд долл. Как следствие, исходя из данных за 1-2 кв., в июле пришло 5,6 млрд долл., что является большим значением (согласно нашей модели, при сложившихся средних ценах на нефть 64,1 долл./барр....    читать дальше
.
13 августа 2019 года 15:05
В целом рубль остается в рамках двухнедельного коридора консолидации - БКС
"Основную роль в стабильности российской валюты играет большой запас прочности и относительно сильные показатели финансово-экономической системы России. Кроме того, высокие доходности ОФЗ по-прежнему привлекают зарубежных инвесторов, обеспечивая "навес" иностранной валюты на нашем рынке, что...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 14:44
Настроения на рынках акций оставляют желать лучшего - "ВТБ Капитал"
"Учитывая негативный экономический фон, кажется вполне логичным, что инвесторы воздерживаются от активных шагов, наращивая позиции в денежных средствах, а также казначейских облигациях США и других ликвидных защитных активах. Нынешний год, похоже, будет отчетливо разделен на две части: если первое...    читать дальше
.
13 августа 2019 года 14:25
Цена Brent может сохраняться ниже $60/барр. на этой неделе - Альфа-банк
"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.