Рубль уверенно дорожает к доллару и евро на аппетите к риску в связи с подвижками в торговом противостоянии между США и Китаем

Москва. 13 августа. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно растет к бивалютной корзине в условиях увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на нефть после появления новостей о позитивных подвижках в американо-китайском торговом противостоянии.

Курс доллара США составил 65,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,74 руб./EUR1, подешевев на 61,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,5 копейки - до 68,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и активно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах. При этом ранее рубль демонстрировал заметные темпы ослабления, снижавшись к уровням начала мая в паре с долларом и к уровням начала апреля - в паре с евро. Резкий разворот на рынке произошел после сообщений, что власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря.

Как говорилось в пресс-релизе Торгового представительства США, в списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви. Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности. Отмечалось также, что дополнительная информация будет объявлена позднее.

Также инвесторы оценивают статданные по инфляции в США и продолжают следить за геополитическими рисками. Как стало известно во вторник, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле повысились на 0,3% по сравнению с июнем и выросли на 1,8% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3%, второго - на 1,7%. В июне цены повысились на 0,1% к маю и выросли на 1,6% в годовом выражении.

Ускорение инфляции может стать аргументом для Федеральной резервной системы (ФРС) в пользу удержания базовой процентной ставки на текущем уровне, полагают аналитики. Вместе с тем рынок в среднем ожидает от Федрезерва еще трех снижений ставки до конца текущего года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в первой половине дня доллар и евро предпринимали попытки роста к рублю, однако новости относительно возможных подвижек в переговорах между США и Китаем привели к заметному росту интереса инвесторов к риску и развороту котировок рубля вверх в обеих парах.

"Сейчас все ждут уточнений относительно переговоров и сроков введения пошлин, хотя уже само появление новостей дало сильный толчок к росту по всему спектру рыночных активов. Можно видеть очень сильный рост рынков США, нефть взлетела более чем на 4%, на этом фоне вырос спрос на рубль, который к текущему моменту увеличивается и к доллару, и к евро. Позитивная динамика нацвалюты может быть продолжена, и сейчас главной поддержкой для пары "доллар-рубль" выступает уровень 65 руб./$1. В случае закрепления ниже этой отметки целью для снижения пары будет выступать уровень 64 руб./$1", - подчеркнул Зварич.

Цены на нефть перешли к активному росту во вторник на новости, что власти США заявили о намерении отложить введение пошлины на ряд товаров китайского импорта. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 4,83% - до $61,4 за баррель. Последний раз Brent торговалась выше отметки в $60 за баррель 6 августа. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 4,33% - до $57,31 за баррель.

Также инвесторы ожидают данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 августа на 17,3 копейки, до 65,6017 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,18 копейки, до 73,4149 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 2,92 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,5368 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5,96 копейки и составил 65,4736 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 941,421 млн, из которых $951,603 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 989,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 17,95 копейки по отношению к понедельнику, до 73,4195 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,28 копейки и составил 73,3083 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR827,016 млн, из которых EUR188,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR638,491 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 13 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,39 трлн рублей (при лимите 2,39 трлн рублей и общем спросе 2,566 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 6 августа, банки разместили в ЦБ РФ 1,67 трлн рублей (при лимите 1,67 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 701,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 13 августа провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 24-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 300 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 300 млрд рублей по цене отсечения 99,98% при объеме спроса 888 млрд 628,4 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,44% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,5% и 7,63% соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,66% годовых.