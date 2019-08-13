На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика - Альфа-банк

На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Международный аэропорт в Гонконге отменил рейсы из страны во вторник, указав в качестве причины серьезные перебои в расписании из-за протестов. Акции протестов, с июня распространившиеся в финансовом центре Азии, обретают все более жесткую форму, вызвав самый серьезный кризис за последнее десятилетие и являясь одной из самых больших проблем для китайского президента с момента его прихода к власти в 2012 г. Ситуация в Гонконге начинает оказывать влияние на настроение на рынках.

Во вторник утром поступили сообщения о том, что Пакистан перебросил военную технику на границу с Индией, так как напряженность вокруг Кашмира нарастает. На прошлой неделе президент Индии подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат Регион является стратегически важным, так как он проходит по территории проекта “Один пояс – один путь”.

Из-за результатов предварительных выборов в Аргентине аргентинские ноты опустились в цене, что может отразиться и на других рынках. Ноты Аргентины в евро в Лондоне опустились сегодня на фоне победы в предварительных выборах кандидата оппозиционной партии накануне президентских выборов, которые пройдут 27 октября. Бумаги Аргентины в евро со сроком погашения в 2028 г. опустились в цене при росте доходности более чем на 1 п. п. до 11,89%, то есть до самого высокого уровня с момента их продажи, по данным агентства Bloomberg. Рынок сейчас оценивает шансы проведения интервенции на рынок центробанком Аргентины с целью поддержания курса валюты, которая уже с начала года показывает наихудшую динамику к доллару среди валют развивающихся рынков, ослабившись на 17%. Трейдеры опасаются, что итоги предварительных выборов указывают на возможность возврата к валютному регулированию и отхода от более дружественной рынку позиции Маурисио Макри. Бегство из песо может отразиться на других развивающихся рынках", - отмечают аналитики Альфа-банка.