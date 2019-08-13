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13 августа 2019 года 19:25

Снижение рынка акций к закрытию торгов сменилось отскоком на новостях об отсрочке введения США ряда пошлин для КНР

Москва. 13 августа. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в Гонконге и Аргентине сменилось к закрытию торгов отскоком после известий, что власти США приняли решение отложить введение новых пошлин на ряд товаров из Китая до 15 декабря - это вызвало оптимизм на фондовых и сырьевых площадках; индекс РТС вышел в "плюс" и поднялся к 1300 пунктам на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2680,12 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1297,85 пункта (+0,3%, минимум дня - 1277,68 пункта); цены основных рублевых "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар упал до 65,06 рубля (-0,35 рубля), днем курс поднимался до 65,88 руб./$1.

Власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США. На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее.

В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

По итогам дня подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%). Также откатились с максимумов акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), поскольку начало корректироваться вниз золото (-0,3%).

Выросли акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%).

В США накануне индексы упали на 1,2-1,5% на фоне усиливающихся опасений в отношении последствий торгового спора США и Китая, а также новостей из Гонконга, где усилилась протестная активность.

Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста ВВП США в IV квартале 2019 года на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 1,8%. По их оценкам, торговый спор сократит повышение американского ВВП в октябре-декабре на 0,6 процентного пункта (п.п.), а не на 0,2 п.п., как предполагалось ранее.

Ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, продолжает накаляться. В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций.

Следом во вторник снизились индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%), однако вечером внешние рынки развернулись вверх после новостей о пошлинах США для КНР: растут европейские индексы (FTSE, DAX, CAC 40 вышли в "плюс" на 0,4-1%), также поднимается Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,6%).

Нефть вечером во вторник также перешла к активному росту, цена Brent взлетела на $2,7 выше уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,22 за баррель (+4,5% и +0,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $57,25 за баррель (+4,2% и +0,8% в понедельник).

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, к концу торгов вторника российский рынок отыграл большую часть дневных потерь благодаря улучшению внешнего фона. Покупки на мировых биржах спровоцировали новости о том, что США отложили введение 10-процентных пошлин на импорт ряда китайских товаров до 15 декабря. Основное краткосрочное сопротивление для индекса S&P 500 расположено на отметке 2960 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Закрепление выше сигнализировало бы о возвращении краткосрочных "быков" на рынок. Статистика при этом показала сохранение темпов роста базового индекса потребительских цен США в июле на 0,3% м/м (ожидалось +0,2%). Данные вряд ли повлияют на сентябрьское решение ФРС по процентным ставкам, так как говорят об умеренной инфляции в стране.

Нефтяные цены вечером вышли в уверенный "плюс" на фоне торговых новостей, Brent преодолела рубеж $60 за баррель и устремилась в район следующего сопротивления $61,7 за баррель. Краткосрочная техническая картина рынка, таким образом, улучшилась. Во вторник поздно вечером и в среду инвесторы будут ждать еженедельных данных по запасам в США.

Индексы МосБиржи и РТС остались ниже верхних границ краткосрочных диапазонов, расположенных на 2710 и 1315 пунктах соответственно. Говорить о возобновлении краткосрочного роста на рынке до преодоления указанных отметок было бы преждевременно - индексы остаются под среднесрочным давлением. Вопрос импортных пошлин США сейчас стоит как никогда остро, но настроения КНР и США также переменчивы, в связи с чем отскок наверх может оказаться краткосрочным. Ситуация на рынке нефти выглядит чуть более оптимистичной, нежели на фондовых площадках: цены преодолели важные сопротивления и, в случае поддержки от еженедельных данных по запасам сырья, в ближайшие дни могут прибавить еще несколько долларов, считает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций во вторник показал в целом боковое движение, несмотря на улучшение внешнего фона. Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где фьючерс на Brent прибавил более 4% и поднялся к $61 за баррель. Также "быков" поддержала динамика западных фондовых площадок, однако индекс МосБиржи остался вблизи 2690 пунктов из-за укрепления рубля.

Рост на внешних площадках был вызван новостями о торговых войнах. Предполагается, что до конца августа могут пройти телефонные переговоры между представителями США и Китая. Также прошла информация, что в новые пошлины на китайские товары с 1 сентября могут быть внесены существенные изменения - введение тарифов на часть товаров может быть отложено до 15 декабря, а на некоторые товары пошлины введены не будут. Этой информации хватило для активизации покупок по широкому спектру активов. Что же касается рынка акций РФ, то ему поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине торгов.

Доллар во вторник отступил к уровню 65 руб./$1, если поддержка будет пробита, может начаться волна закрытия спекулятивных "длинных" позиций в долларе по "стопам". Это вызовет дальнейший откат доллара в район 64 руб./$1, считает Зварич.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон продолжает определять настрой на отечественном рынке. В Аргентине президентом может стать популист, в Гонконге ждут дальнейшей эскалации уличных протестов, на Европу давит очередной политический кризис в Италии, где Сенат страны во вторник вынесет решение о том, когда состоится голосование по вотуму доверия правительству. Китай продолжает снижать ориентировочный курс юаня, а в США внезапно пошли на послабления ограничений для китайских компаний.

Рост потребительских цен в США ускорился в июле до 1,8% с 1,6% в июне. Core CPI ускорился до 2,2% с 2,1% в июне. Ускорение инфляции может помешать ФРС принять решение о снижении ставки на ближайших заседаниях. Поэтому комбинация торговой войны и инфляции в США может обеспечить дальнейшее падение индексов США. В России пока нет особых поводов для разворота рынка вверх: торговая война приводит к дальнейшему ухудшению экономических показателей ведущих экономик, что скажется на объемах потребления российского экспорта. Соответственно, сохраняется вероятность движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов, считает Кочетков.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что внимание рынков сместилось с торговых опасений на политические - в связи с эскалацией ситуации в Гонконге, усилением напряженности между Пакистаном и Индией, а также политическими беспорядками в Аргентине. Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик, рынки теперь учитывают сценарий отсутствия торговой сделки. Goldman Sachs в одном из своих обзоров указал на то, что не рассчитывает на заключение сделки до президентских выборов в ноябре 2020 года, а Morgan Stanley предупредил том, что дальнейшее взаимное повышение пошлин может вогнать мировую экономику в рецессию уже к середине будущего года.

Рынок сейчас оценивает шансы проведения интервенции центробанком Аргентины с целью поддержания курса валюты, которая уже с начала года показывает наихудшую динамику к доллару среди валют развивающихся рынков (курс упал на 17% по состоянию на минувшую пятницу).

В итоге затянувшаяся американо-китайская торговая война, протесты в Гонконге и обвал аргентинского песо вынуждают инвесторов уходить в защитные активы, такие как облигации, золото, швейцарские франки и евро. Правительство Сингапура понизило свой прогноз экономического роста на этот год почти до нулевого уровня, так как торговая война негативно сказывается на наиболее зависимых от торговли экономиках, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-6,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-4%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+13,5% и +8,6% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+7,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+2,5%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+2,2%).

Поддержку акциям "ОГК-2" оказал вышедший накануне вечером отчет за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 47% в годовом выражении (до 9,6 млрд руб.), EBITDA увеличилась на 22,5% (до 20,3 млрд руб.).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,413 млрд рублей (из них 10,427 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,053 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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