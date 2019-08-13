13 августа 2019 года 09:48
Утренние прогнозы: незначительный откат
Во вторник большинство аналитиков предполагают открытие рынка акций РФ в небольшом "минусе". Интерес представляют золотодобывающие компании.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Во вторник в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС - развивающиеся рынки в целом оказались под давлением из-за усиления рисков дефолта по суверенному долгу Аргентины после неблагоприятных для рынка итогов предварительных выборов президента страны. По данным Bloomberg, котировки CDS указывают на оценку вероятности дефолта Аргентины в течение ближайших пяти лет в 75% (в прошедшую пятницу эта оценка составляла менее 50%). Фондовый индекс биржи Буэнос-Айреса MERVAL в понедельник рухнул на 38% (на 48% в долларовом выражении), что повлекло рост волатильности на рынках в целом".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральный: очень слабо подрастают американские фьючерсы, на месте стоит нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций с очень незначительной прибавкой. Если внешний фон не начнет улучшаться, то и на сильное движение индекса МосБиржи рассчитывать не следует, внутренних идей для роста у нас немного, и закрепиться выше уровня 2700 пунктов без поддержки извне будет очень непросто".
"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "В отсутствие явных внутренних идей и корпоративных событий российский рынок и сегодня продолжит следовать вслед за мировыми площадками, поэтому не исключаем незначительного отката индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов. Диапазон 2650-2700 по-прежнему остается актуальным, наиболее вероятно продолжение проторговки индексом МосБиржи середины-верхней половины этого диапазона, движение к уровню 2700 станет возможным при условии восстановления спроса на рисковые активы на глобальных рынках. Повышенным спросом продолжат пользоваться акции золотодобывающих компаний".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2685-2695 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2680, 2670 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700, 2710 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Умеренно негативный внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром во вторник российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в умеренный "минус" на фоне неблагоприятных мировых настроений и уклонения инвесторов от риска. Серьезных продаж на данный момент ожидать не стоит, но инвесторы будут следить за развитием событий в течение дня. Существенных поводов для оптимизма на рынках нет, а интерес на фоне ралли котировок золота могут представлять такие компании как Polymetal и "Полюс".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня ждём небольшой просадки по индексам".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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