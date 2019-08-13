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13 августа 2019 года 09:44

Опасения, что торговая война спровоцирует рецессию, растут

Американский рынок акций завершил торги в понедельник резким снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Цены на нефть стабильны на торгах во вторник.

Американский рынок акций завершил торги в понедельник резким снижением на фоне усиливающихся опасений в отношении последствий торгового спора США и Китая, а также новостей из Гонконга, где усилилась протестная активность.

Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста ВВП США в четвертом квартале 2019 года на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 1,8%. По их оценкам, торговый спор сократит повышение американского ВВП в октябре-декабре на 0,6 процентного пункта (п.п.), а не на 0,2 п.п., как предполагалось ранее.

"Опасения, что торговая война спровоцирует рецессию, растут", - заявил главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Тем временем, ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, продолжает накаляться. В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций.

На этом фоне вырос спрос на наиболее надежные активы, включая US Treasuries - доходность десятилетних гособлигаций США в понедельник упала на 9,1 б.п. - до минимальных с октября 2016 года 1,64%, что, в свою очередь, подтолкнуло вниз котировки акций банков.

Подындекс финкомпаний в S&P 500 упал по итогам торгов на 1,9%. Стоимость бумаг Bank of America упала на 2,4%, Citigroup - на 2,7%, JPMorgan Chase - на 1,9%, Wells Fargo - на 1,9%, Goldman Sachs - на 2,6%.

Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 снизились в понедельник, среди бумаг Dow Jones Industrial Average лишь акции Merck & Co. завершили сессию в плюсе.

Стоимость бумаг Kraft Heinz опустилась на 0,8%. В понедельник рейтинговое агентство Fitch изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз рейтингов одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания. За предыдущие две сессии акции Kraft Heinz потеряли в цене 14% в связи с разочаровывающими результатами компании за первое полугодие.

Капитализация Barrick Gold снизилась на 1%, несмотря на публикацию золотодобывающей компанией сильной отчетности за первое полугодие 2019 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 389,73 пункта (1,48%) и составил 25897,71 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 35,56 пункта (1,22%) - до 2883,09 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 95,73 пункта (1,2%) - до 7863,41 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают во вторник в связи с сохраняющимся беспокойством в отношении массовых протестов в Гонконге.

Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, китайский Shanghai Composite - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,8%.

В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций.

Во вторник аэропорт Гонконга частично возобновил работу, однако режим его функционирования до сих пор не нормализован.

Массовые протесты в Гонконге, продолжающиеся уже третий месяц, не ослабевают, и власти КНР заявили, что расценивают их как терроризм.

"Использование слова "терроризм" вызывает серьезные опасения, поскольку позволяет предположить, что Китай может принять жесткие меры в отношении протестующих", - отмечает управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес.

"Это запустило волну ухода от рисков на глобальных рынках", - цитирует эксперта MarketWatch.

Давление на азиатские рынки акций также оценивают сохраняющиеся опасения в отношении последствий торговой войны США и Китая. Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 сентября пошлины в размере 10% на товары китайского экспорта общей стоимостью $300 млрд в год.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в минувшую пятницу Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Лидерами падения в Гонконге являются акции оператора казино Galaxy Entertainment (-3,5%), страховой компании AIA Group (-2,5%) и девелопера Sino Land (-1,7%).

Также дешевеют акции южнокорейского производителя электроники Samsung (-1,6%) и тайваньской Foxconn (-0,7%).

В Японии, рынок которой был закрыт в понедельник в связи с праздником (День гор), дешевеют акции SoftBank (-2,6%), Fast Retailing (-1,6%) и Nintendo (-2,5%).

Цены на нефть стабильны на торгах во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $58,46 за баррель, что на $0,11 (0,19%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,57 за баррель, поднявшись на $0,04 (0,07%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,07 (0,13%) - до $54,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,43 (0,79%), до $54,93 за баррель.

"Цены на нефть, снизившиеся примерно на 15% за последний месяц и достигнувшие семимесячных минимумов на прошлой неделе, стабилизировались, хотя и временно", - говорится в обзоре аналитиков Tradition Energy.

"Трейдеры пытаются противопоставить сигналы ослабления спроса ожиданиям сокращения поставок нефти на мировой рынок в условиях сокращения добычи странами ОПЕК+, а также снижения добычи и экспорта Ираном и Венесуэлой", - цитирует экспертов MarketWatch.

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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