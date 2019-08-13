Цены евробондов РФ преимущественно растут за счет усиления аппетита к риску на фоне подвижек в торговом противостоянии США и Китая

Москва. 13 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник вечером преимущественно растут после того, как ранее в ходе торгов демонстрировали смешанную динамику. Рост позитивных настроений в этом сегменте рынка связан с усилением общемирового аппетита к риску на фоне новостей о позитивных подвижках в торговом противостоянии между США и Китаем

Как сообщило Торговое представительство США, американские власти приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене, что в основном привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК повысилась по отношению к закрытию 12 августа на 2 базисных пункта и составила 113,01% от номинала, что соответствует доходности 2,92% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК уменьшилась относительно итогов 12 августа на 15 базисных пунктов, составив 100,9% от номинала. Их доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 1,59% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 8 базисных пунктов и составил 133 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 20 базисных пунктов - до 125,08% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,21% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 24 базисных пункта, до 120,96% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 4,18% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 108,06% от номинала, что соответствует доходности 3,41% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 2 базисных пункта, до 107,72% от номинала (доходность выросла на 0,1 пункта - до 2,858% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене до 116,03% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 2,26% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 3 базисных пункта, подешевев до 105,35% от номинала (доходность увеличилась на 0,4 пункта - до 3,466% годовых).

"На торгах вторника на рынке российских государственных еврооблигаций наблюдалась волатильность, котировки в течение дня двигались разнонаправленно. Это было связано с большим количеством разнообразной информации, которую получали игроки. В частности, участники emerging markets отыгрывали риски возможного дефолта Аргентины и опровержения такой вероятности со стороны основных кандидатов в президенты. Кроме того, влияние на игроков оказывали протесты в Гонконге и опасность привлечения к подавлению уличных беспорядков китайского спецназа. Эти новости создавали у игроков дополнительные негативные ожидания, тем более если не забывать, что кризис 1997 года начался именно в Гонконге. В то же время главным позитивным моментом дня стало решение США отложить до декабря введение пошлин на ряд китайских товаров. Всплеск оптимизма по этому поводу привел к увеличению цен на нефть, снижению напряженности из-за торговых войн и росту спроса на рисковые активы, включая российские государственные евробонды", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.