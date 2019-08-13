Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и негативных сигналов с внешних рынков

Москва. 13 августа. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновления снижения цен на нефть и негативной динамики мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,53-65,67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,62 руб./$1 (+21,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,39 руб./EUR1 (+4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 13,49 копейки к уровню закрытия понедельника, до 69,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,88 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,69 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов вторника в условиях возобновившей снижение нефти и негативной динамики мировых рынков. В центре внимания участников рынка остается торговый конфликт США и Китая. Новый раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться.

"У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Кроме того, усилению пессимизма способствуют события в Гонконге и Аргентине. Как пишет Bloomberg, ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, продолжает накаляться. В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций. Во вторник аэропорт частично возобновил работу, однако режим его функционирования до сих пор не нормализован.

Между тем фондовый рынок и нацвалюта Аргентины песо резко упали в понедельник на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,72% - до $58,15 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,6% - до $54,6 за баррель.

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.