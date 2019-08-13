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13 августа 2019 года 16:00

Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков

Москва. 13 августа. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 65,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,52 руб./EUR1, подорожав на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,18 копейки - до 69,14 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 августа на 17,3 копейки, до 65,6017 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,18 копейки, до 73,4149 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков. В центре внимания участников рынка остается торговый конфликт США и Китая и резкое падение рынков Аргентины на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

Новый раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Народный банк Китая (китайский ЦБ) сегодня установил справочный курс юаня на отметке 7,0326 за $1 по сравнению с ожидаемым аналитиками показателем в 7,0357 за $1. "Справочный курс юаня оказался чуть лучше ожиданий, и этот факт, судя по всему, стал временным источником стабильности", - сказал Bloomberg старший валютный стратег National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.

Как подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова, рубль торгуется с тенденцией к дальнейшему ослаблению в связи с продолжающим ухудшаться внешним фоном. Среди глобальных инвесторов доминируют опасения дальнейшего ухудшения динамики экономической активности, в секторе emerging markets основным негативным фактором стали итоги праймериз в преддверии президентских выборов в Аргентине и победа кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса.

"Это усилило опасения участников рынка о том, что программа МВФ, действующая в стране с 2018 года и сопровождающаяся весьма жесткими мерами экономии, будет прервана. В таких условиях вероятность дефолта Аргентины на горизонте 5 лет резко возросла - до 75%. Падение аргентинской валюты пока выглядит как локальная история, которая вряд ли сама по себе способна спровоцировать масштабную распродажу во всем блоке валют развивающихся стран. Гораздо более существенным вызовом для данного класса активов и для рубля выступают риски дальнейшей эскалации торговых войн, ослабления юаня, а также падение американского фондового рынка в условиях опасений рецессии. Российская валюта остается крайне уязвимой на горизонте ближайших недель", - отмечает Евдокимова.

"Во вторник инвесторы продолжают избегать вложений в рискованные активы, а валюты развивающихся рынков снова дешевеют. Пара "доллар-рубль" вернулась к уровням сопротивления в диапазоне 65,6-65,7 руб./$1, если ей удастся их пробить, можно будет ожидать стабилизации выше отметки 66 руб./$1. В этом случае обменному курсу будет значительно сложнее вернуться к отметке 65 руб./$1 до конца августа, даже если ФРС США продемонстрирует очень мягкий настрой. На наш взгляд, есть некоторая вероятность, что сегодня рубль проявит устойчивость, и паре "доллар-рубль" не удастся пробить упомянутые уровни сопротивления, поскольку валюты развивающихся рынков дешевеют не так резко, как вчера. Ближе к вечеру, после открытия торгов в США, можно ожидать спроса на иностранную валюту на общую сумму около $1,5 млрд в связи с выплатой дивидендов держателям депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP). Впрочем, не исключено, что такой спрос проявится только в среду. В любом случае эта сумма достаточно велика, чтобы пара "доллар-рубль" все же пробила указанные выше уровни сопротивления, если спрос на риск останется низким и продолжится ослабление валют развивающихся рынков", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Нефть эталонных марок слабо опускается в цене в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают перспективы предложения и спроса на рынке. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,65% - до $58,19 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,91% - до $54,43 за баррель. Цены на нефть выросли примерно на 7,5% за последние три сессии, однако с начала августа потеряли более 6%.

Главным негативным фактором для рынка остаются опасения снижения темпов роста спроса на топливо в мире из-за американо-китайской торговой войны. С другой стороны, Россия сигнализирует о намерении твердо придерживаться условий соглашения об ограничении добычи, а Саудовская Аравия даже намекает о дополнительных мерах поддержки рынка.

Между тем инвесторы ожидают данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

"Видим риски для удержания пары "доллар-рубль" в зоне 65,5-66 руб./$1 сегодня. Возможное сохранение нервозности на аргентинских рынках, по нашему мнению, это локальная история для стран Латинской Америки, не имеющая прямого влияния на рубль. В течение недели надеемся на стабилизацию ситуации на валютных рынках. Так как не ждем сильного негатива от ключевой статистики недели (в среду выйдет блок экономических данных по КНР и данные по рынку энергоносителей в США, в четверг - розничные продажи и промпроизводство в США), рассчитываем на удержание юаня от дальнейшего ослабления, а котировок нефти Brent - в зоне $58-60 за баррель. В таком сценарии пара "доллар-рубль" вполне может вернуться в диапазон 65-65,5 руб./$1", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Банк России во вторник, 13 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,39 трлн рублей (при лимите 2,39 трлн рублей и общем спросе 2,566 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 6 августа, банки разместили в ЦБ РФ 1,67 трлн рублей (при лимите 1,67 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 701,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 13 августа провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 24-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 300 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 300 млрд рублей по цене отсечения 99,98% при объеме спроса 888 млрд 628,4 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,44% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,5% и 7,63% соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,66% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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