Цены рублевых корпоративных бондов во вторник останутся под давлением продавцов

Москва. 13 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник останутся под давлением продавцов из-за сохраняющейся негативной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая, что сокращает спрос инвесторов на рисковые активы, полагают аналитики.

В США в понедельник фондовые индексы упали на 1,2-1,5% на фоне усиливающихся опасений в отношении последствий торгового спора США и Китая, а также новостей из Гонконга, где усилилась протестная активность.

Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста ВВП США в IV квартале 2019 года на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 1,8%. По их оценкам, торговый спор сократит повышение американского ВВП в октябре-декабре на 0,6 процентного пункта (п.п.), а не на 0,2 п.п., как предполагалось ранее.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Тем временем, ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, продолжает накаляться. В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций.

На этом фоне вырос спрос на наиболее надежные активы, включая US Treasuries - доходность десятилетних гособлигаций США в понедельник упала на 9,1 б.п. - до минимальных с октября 2016 года 1,64%, что, в свою очередь, подтолкнуло вниз котировки акций банков.

Следом во вторник снижаются индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть утром во вторник также остается под давлением продавцов. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:27 МСК составила $58,18 за баррель (-0,7% и +0,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $54,57 за баррель (-0,7% и +0,8% в понедельник).

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник возросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась чуть ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,877 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,278 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение на фоне негативных сигналов с мировых фондовых площадок, проигнорировав новости о повышении агентством Fitch Ratings рейтинга России до "ВВВ" с "BBB-", со "стабильным" прогнозом.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 августа снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня 0,01%, составив 621,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Альфа-Банк-002Р-02-боб" (-1,21%), "ВЭБ.РФ-21" (-0,8%), "Роснефть 002Р-04" (-0,49%), МТС-001P-07" (-0,49%) и "ВЭБ.РФ-001Р-12-об" (-0,49%), а в лидерах роста - облигации "Магнит-003Р-02" (+1,19%), "Роснефть-04" (+0,49%) и "ВБРР 001Р-01" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что совет директоров ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) принял решение увеличить объем программы облигаций серии 001Р со 151 млрд рублей до 255 млрд 770 млн рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р в августе 2016 года, в рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") 13 августа с 10:00 до 16:00 МСК планирует собирать заявки на два выпуска облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,0-12,1% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 12,36-12,47% годовых. Выпуск БО-11 имеет срок обращения 3 года, БО-09 - 5 лет. Техразмещение запланировано на 15 августа.