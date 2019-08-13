В долгосрочной перспективе фунт стерлингов будет укрепляться - Julius Baer

"Темпы роста экономики Великобритании неожиданно замедлились во II квартале 2019 года. Очевидные причины связаны с экономическими трудностями, вызванными откладыванием сроков Brexit дважды этой весной, что привело к росту риска "жесткого" выхода и в итоге к уходу со своего поста премьер министра Терезы Мэй.

В связи с неопределенностью вокруг Brexit снизились частные инвестиции, а также объемы импорта. Как следствие, фунт стерлингов еще больше ослабил позиции, поскольку эти данные могут побудить Банк Англии последовать примеру центробанков по всему миру и прибегнуть к монетарному стимулированию. Однако мы ожидаем, что Банк Англии займет выжидательную позицию на фоне приближения очередного срока Brexit.

Замедление роста экономики являются предупреждением для британских политиков о необходимости разрешить ситуацию вокруг Brexit. Неопределенность и глобальное замедление в промышленном секторе приближают Великобританию к рецессии. Хотя мы ожидаем, что в III квартале частное и государственное потребления продолжат активный рост, первые недели с новым премьер-министром так и не принесли политическое решение. Как только Парламент вернется к работе 3 сентября, его члены должны быстро принять решение насчет необходимости проведения вотума недоверия, чтобы помешать Борису Джонсону инициировать "жесткий" выход Великобритании из Евросоюза без соглашения. Если в течение 14 дней будет сформировано эффективное правительство, осенью состоятся выборы. Это, вероятнее всего, приведет к еще одному переносу сроков Brexit, поскольку в случае вынесения вотума недоверия Джонсон вряд ли назначит выборы после 31 октября, допустив таким образом выход из ЕС без соглашения, ведь в случае "жесткого" Brexit вероятно наступление конституционного кризиса и народных волнений. Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе фунт стерлингов будет укрепляться", - пишет в комментарии экономист Julius Baer Дэвид Мейер.