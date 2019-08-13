Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле - Julius Baer

"Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле. Однако, как показывает последнее ралли, использование золота в качестве защитного актива обходится все дороже. Повышаем наш прогноз до 1575 долларов США за унцию на следующие 3 месяца и 1525 долларов США за унцию на следующие 12 месяцев", - говорится в обзоре Julius Baer.

"На финансовых рынках растет популярность стратегии ухода от рисков после эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Тем временем доходность по гособлигациям уходит все дальше в отрицательную территорию, поскольку центробанки, согласно ожиданиям, должны перейти в режим борьбы с рецессией. Оба эти фактора поддерживают ралли на рынке золота, котировки которого превысили 1500 долларов США за унцию. Мы полагаем, что ралли продолжится и повышаем наш прогноз до 1575 долларов США за унцию на следующие 3 месяца и 1525 долларов США за унцию на следующие 12 месяцев.

Настроения на рынке фьючерсов на золото в последнее время стали сильно "бычьими", однако текущий цикл настроений выглядит довольно молодым, что указывает на низкий риск закрепления прибылей, особенно если фундаментальные факторы будут оставаться благоприятными. В ближайшие недели ожидается эскалация торгового конфликта между США и Китаем, поскольку ни одна из сторон не хочет идти на уступки, и это будет держать рынки в напряжении и поддерживать защитные активы, включая золото. ФРС США должна опередить события, снизив ключевую ставку в сентябре, что также окажет дополнительную поддержку золоту в ближайшем будущем.

Мы сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле. Однако, как показывает последнее ралли, использование золота в качестве защитного актива обходится все дороже", - отмечает в комментарии главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.