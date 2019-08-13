В целом рубль остается в рамках двухнедельного коридора консолидации - БКС

"Основную роль в стабильности российской валюты играет большой запас прочности и относительно сильные показатели финансово-экономической системы России. Кроме того, высокие доходности ОФЗ по-прежнему привлекают зарубежных инвесторов, обеспечивая "навес" иностранной валюты на нашем рынке, что поддерживает курс рубля", - сообщается в комментарии "БКС Брокер".

"Российская валюта на открытии вторника вновь подошла к 4-месячной поддержке, после чего начала сокращать потери благодаря резкому восходящему импульсу нефтяных цен.

Давление на глобальные рисковые активы оказывает сразу несколько факторов. Непрекращающиеся акты гражданского неповиновения в Гонконге угрожают решительными действиями со стороны Пекина, что может вызвать бегство капитала из региона. Кроме того, сохраняющаяся высокая внешнеторговая неопределенность усиливает нервозность рынков, т. к. делает возможные монетарные стимулы все менее эффективными.

Несмотря на то что вчерашний обвал аргентинского рынка из-за неожиданных результатов президентских праймериз, приведший к девальвации национальной валюты на 25%, носит пока локальный характер, он также добавил в безрадостную инвестиционную картину мрачных красок.

Тем не менее, стоит отметить, что в целом рубль остается в рамках двухнедельного коридора консолидации, несмотря на произошедшее в последние недели множество потрясений и усугубление негативных факторов.

Основную роль в стабильности российской валюты играет большой запас прочности и относительно сильные показатели финансово-экономической системы России. Кроме того, высокие доходности ОФЗ по-прежнему привлекают зарубежных инвесторов, обеспечивая "навес" иностранной валюты на нашем рынке, что поддерживает курс рубля. Правда, сегодня индекс гособлигаций RGBI продолжил умеренно снижаться, оставаясь в рамках диапазона последних трех недель", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.