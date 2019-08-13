Почти все выступает против рубля - Райффайзенбанк

"Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, сальдо счета текущих операций с января по июль составило 51,4 млрд долл. Как следствие, исходя из данных за 1-2 кв., в июле пришло 5,6 млрд долл., что является большим значением (согласно нашей модели, при сложившихся средних ценах на нефть 64,1 долл./барр. Brent и курсе рубля 63,5 руб./долл. в июле сальдо текущего счета должно было быть 3,5 млрд долл.). В этом году предварительная оценка (внутри кварталов) отдельных компонент платежного баланса (в частности, сальдо счета текущих операций и, как следствие, вывоза капитала частным сектором) сильно расходится с финальной (расхождение может быть более чем четырехкратным). Мы полагаем, что из-за такой большой неточности предварительные оценки утрачивают свою ценность для понимания изменения состояния валютного рынка.

Согласно нашей модели, в августе-декабре этого года по сальдо счета текущих операций будет получено всего 6-8 млрд долл. в предположении, что средний курс рубля останется ниже 66 руб./долл. при нефти ниже 60 долл./барр. Brent. Это заметно меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для исполнения бюджетного правила (4-5 млрд долл. в мес.). Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности, который какое-то время будет компенсироваться ее запасом в банковском секторе, а по мере исчерпания транслируется в ослабление рубля (> 67 руб./долл.) и рост стоимости валютной ликвидности на локальном рынке (расширение базисных спредов на 25-75 б.п.). Кстати говоря, о том, что какой-то крупный банк уже исчерпал запас ликвидных активов в валюте (=остатки на корсчетах и депозитах в иностранных банках) свидетельствует наличие валютного долга перед Казначейством (300 млн долл. @ 1,7% годовых). В то же время избыток долларов в целом по сектору еще сохраняется: банки размещают в Казначейство по свопу около 1,5 млрд долл. Наблюдающееся "бегство в качество" на глобальных рынках и коррекция цен на сырьевые активы из-за эскалация торгового конфликта между США и Китаем также будут способствовать ослаблению рубля.

По нашему мнению, основной причиной того, что сейчас рубль игнорирует коррекцию нефти и ухудшающуюся сезонность, является использование накопленного запаса валюты, а также надежда на то, что состояние risk-off на глобальном рынке не продлится долго (поэтому текущий дифференциал процентных ставок рубля и доллара все еще удерживает крупных экономических агентов от продажи рублей)", - пишет в обзоре Райффайзенбанка аналитик Денис Порывай.