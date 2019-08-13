Цена Brent может сохраняться ниже $60/барр. на этой неделе - Альфа-банк

"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся 2 августа, и понижения прогнозов спроса. Добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 190 тыс. барр. в сутки в июле (до 29,71 млн барр. в сутки), опустившись до пятилетнего минимума – добыча в Иране и Венесуэле снизилась сильнее на фоне санкций. Саудовская Аравия демонстрирует самое большое снижение, снизившись на 120 тыс. барр. в сутки в июле (до 9,65 млн барр. в сутки). В сочетании с напряженностью в Кашмире и тупиковой ситуацией в американо-китайских торговых переговорах цены на нефть могут сохраняться ниже $60/барр. Brent на этой неделе; мы не исключаем и их дальнейшее снижение", - говорится в обзоре Альфа-банка.