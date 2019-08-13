Новый прогноз по паре USD/RUB сводится к ожиданию нового импульса ослабления рубля - "НФК-Сбережения"

Новый прогноз по паре USD/RUB сводится к ожиданию нового импульса ослабления рубля. Масштаб ослабления может вновь составить порядка 3% от текущих значений, говорится в комментарии "НФК-Сбережения".

"Торги прошедшей недели оказались весьма показательными и позволили сделать ряд выводов, которые приводят к изменению основных ожидаемых сценариев. Так, анализ диапазонных торгов по инструменту USDRUB_TOM в период с 5-го по 9-е августа показал, что надежда на восстановление рубля после достижения важного уровня сопротивления, скорее всего, в ближайшее время не оправдается, а достигнутые уровни не являются экстремальными.

Реакция продавцов оказалась недостаточной, поэтому новый прогноз по паре USD/RUB сводится к ожиданию нового импульса ослабления рубля. Масштаб ослабления может вновь составить порядка 3% от текущих значений.

Главными причинами продолжения указанной динамики являются внешние факторы. Так, на американском фондовом рынке сохраняется давление, что усиливает процесс ухода от рисков. Попытка перехвата инициативы со стороны покупателей пока является недостаточной. Выход в "кэш" в данном случае подогревает спрос на американскую валюту.

С другой стороны, информация об усилении напряженности в средствах массовой информации, получаемая из различных источников, не способствует восстановлению аппетита к риску, поэтому вероятность продолжения охлаждения на рынке сохраняется.

В этой связи 1-ая половина августа, скорее всего, завершится в умеренно негативном ключе", - пишет в своем комментарии главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.