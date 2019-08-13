Акции российских компаний остаются под давлением - Альфа-банк

"На этой неделе инвесторы, вероятно, по-прежнему будут избегать развивающихся рынков, хотя российский рынок акций должен опередить другие рынки. Фонды акций развивающихся рынков продемонстрировали отток в общей сложности в размере $6,2 млрд за неделю, завершившуюся 7 августа, против оттока $3,4 млрд в предыдущую неделю, показав самый большой недельный отток с августа 2015 г. Если говорить о разбивке по странам, то отток из российских фондов составил $167 млн (против $78 млн). Валюты развивающихся стран находятся под давлением на этой неделе, и аргентинский песо может усилить опасения, что может оказать давление на рубль. Таким образом, мы ожидаем, что инвесторы будут размещаться в защитных активах - акции золотодобывающих компаний (POLY и PLZL). GMKN - еще один защитный актив на фоне роста цен на никель. Мы видим несколько драйверов роста в акциях финансовых или нефтегазовых компаний. Поскольку летний сезон в самом разгаре, объемы торгов могут быть низкими", - говорится в обзоре Альфа-банка.

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