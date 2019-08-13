Обострение торгового конфликта между США и КНР несет в себе риски для российской экономики - Уралсиб

"Несмотря на умеренное увеличение годовых темпов роста ВВП во 2 кв. по сравнению с январем–мартом текущего года, необходимо отметить, что эта прибавка практически полностью обеспечена за счет резкого скачка в промышленности в апреле. Тогда объемы производства в добывающем секторе выросли на 4,2% год к году, а в обрабатывающем – на 4,7%. Это увеличение было вызвано преимущественно разовыми факторами. Темпы роста российской экономики, по нашей оценке, снизились с 2% год к году в апреле до 0,6% в мае и 0,7% в июне. Несмотря на то что розничная торговля продолжает вносить позитивный вклад в динамику ВВП, годовые темпы роста оборота в этом секторе постепенно снижаются, что говорит о сохраняющемся слабом потребительском спросе на фоне продолжающегося падения реальных располагаемых доходов населения. Годовые темпы роста грузооборота транспорта во 2 кв. также заметно снизились по сравнению с январем–мартом текущего года, однако мы полагаем, что в значительной мере это снижение обусловлено разовыми факторами. При этом одним из основных факторов является слабая динамика объемов трубопроводного транспорта в результате загрязнения нефти на ряде экспортных направлений. Мы продолжаем ожидать, что темпы роста российской экономики в 3 кв. текущего года будут оставаться невысокими, а более ощутимое оживление деловой активности возможно ближе к концу года благодаря постепенной адаптации бизнеса к произошедшим в начале этого года изменениям. Однако недавнее обострение торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем несет значительные риски дальнейшего замедления мировой экономики в ближайшие 6–12 месяцев, что негативно отразится и на российской экономике, несмотря на то, что торговая война между Вашингтоном и Пекином открывает определенные дополнительные экспортные возможности для российских производителей. Мы ожидаем, что в нынешнем году российская экономика вырастет на 0,7%, а в 2020 г. – на 1%", - отмечает в обзоре Уралсиба аналитик Алексей Девятов.