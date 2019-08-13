Рынок акций: поток новостного негатива "разбудил" продавцов - БКС

"Российский рынок акций во вторник снижается под давлением событий в Аргентине и Гонконге. Протест в Гонконге может ужесточить американскую позицию в отношении Китая на переговорах, если Пекин займёт жесткую линию в отношении протестующих, которые добиваются нескольких вещей. Во-первых, они требуют полной отмены законопроекта, который позволит Китаю экстрадировать потенциальных преступников на материк (протестующие опасаются, что это позволит Китаю экстрадировать всех подряд). Во-вторых, протестующие требуют провести независимое расследование обстоятельств разгона предыдущего июньского протеста, где, по их словам, полиция применила грубую силу. И последнее требование - это освобождение всех, кого задержали во время предыдущих протестов. Победа левой оппозиции на праймериз в Аргентине, Альберто Фернандеса, который идёт в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, разочаровала инвесторов, опасающихся нового дефолта из-за нерыночных взглядов кандидата. Прежнее правительство в частности национализировало пенсионные фонды и ужесточило валютный контроль. Конечно, с дефолтами и популистской политикой в Аргентине рынки давно смирились, и событие можно было бы расценить как локальное, если бы не масштабы паления песо, которое обвалилось на 30 процентов, и аргентинских акций. Таким образом, новостной негатив пока зашкаливает и единственное, что пока удерживает рынок от обвала, это ожидания снижения ставки ФРС в сентябре", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.