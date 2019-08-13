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13 августа 2019 года 11:30

Рынок акций РФ утром проседает вслед за миром, растут бумаги золотодобытчиков

Москва. 13 августа. Рынок акций РФ утром во вторник проседает на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индекс МосБиржи опустился в район 2675 пунктов; растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимумы "Полюсом" на фоне дорожающего золота.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2674,71 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1284,19 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 65,61 рубля (+0,2 рубля).

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,3% и -2,2% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%).

Выросли на фоне ралли золота (+1,3%, до $1537,4 за унцию) акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%, до 7161 руб., максимум дня и новый пик - 7194 рубля), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,7% и +5% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%).

Также подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

В США в понедельник индексы упали на 1,2-1,5% на фоне усиливающихся опасений в отношении последствий торгового спора США и Китая, а также новостей из Гонконга, где усилилась протестная активность.

Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста ВВП США в IV квартале 2019 года на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 1,8%. По их оценкам, торговый спор сократит повышение американского ВВП в октябре-декабре на 0,6 процентного пункта (п.п.), а не на 0,2 п.п., как предполагалось ранее.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Тем временем, ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, продолжает накаляться. В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций.

На этом фоне вырос спрос на наиболее надежные активы, включая US Treasuries - доходность десятилетних гособлигаций США в понедельник упала на 9,1 б.п. - до минимальных с октября 2016 года 1,64%, что, в свою очередь, подтолкнуло вниз котировки акций банков.

Следом во вторник снизились индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потеря 0,6%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть утром во вторник также остается под давлением продавцов; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 12 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,34 за баррель (-0,4% и +0,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $54,71 за баррель (-0,4% и +0,8% в понедельник).

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, аппетит к риску на мировых рынках остается слабым. К теме торгового противостояния США и Китая добавилась геополитика: продолжающиеся протесты в Гонконге и проигранные "праймериз" президентом Аргентины Маурисио Макри привели к повышенному спросу на рынке облигаций. 10-летние Treasures снизились на 10 б.п. до минимумов за последние три года (1,65%), курс японской иены по отношению к доллару на 7-месячных максимумах, что отражает опасения инвесторов по поводу скорого ухудшения макроэкономических условий в ведущих мировых экономиках. Бенефициаром от повышенной волатильности остаются цены на золото, которые закрепились выше $1500 за унцию.

Участники рынка ждут макроэкономической статистики по розничным продажам и промышленному производству из США и Китая, которая будет опубликована в среду и четверг, что может либо ухудшить текущие условия или изменить вектор и позволит отыграть часть утраченных позиций на фондовых рынках. Во вторник изменить сантимент на рынках способна статистика по инфляции в США за июль, снижение или замедление темпов которой может стать одной из причин для снижения ключевой ставки Федрезервом.

Рынок акций РФ в отсутствие явных внутренних идей и корпоративных событий продолжает следовать за мировыми площадками. Диапазон 2650-2700 пунктов для индекса МосБиржи по-прежнему остается актуальным, наиболее вероятно продолжение проторговки индексом середины - верхней половины этого диапазона, движение к уровню 2700 станет возможным при условии восстановления спроса на рисковые активы на глобальных рынках, считает Антонов.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, мировые инвесторы в целом продолжают отыгрывать риски срыва подписания торгового соглашения между США и Китаем, что приведет к снижению роста мирового ВВП.

Лучше рынка остаются бумаги "Полюса" и остальных золотодобытчиков из-за возобновившегося подъема золота, которое перешагнуло отметку $1500 за тройскую унцию. Если внешний фон не начнет улучшаться, то на сильное движение индекса МосБиржи рассчитывать не следует, внутренних идей для роста не много, и закрепиться выше уровня 2700 пунктов без поддержки извне будет очень непросто, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, негативные настроения на биржах в Азии подогреваются усилением протестов в Гонконге, связанных с поправками в закон об экстрадиции (в понедельник протесты привели к закрытию международного аэропорта).

Нефть Brent остается ниже сопротивления $60 за баррель, что мешает развитию краткосрочного роста. Во вторник к концу американской сессии будут опубликованы первые на этой неделе данные по запасам нефти в США. На прошлой неделе официальный отчет Минэнерго показал неожиданное увеличение запасов "черного золота" и бензина, спровоцировав падение на рынке.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2710 и 1315 пунктов, а ключевыми поддержками для индикаторов остаются отметки 2640 и 1270 пунктов - закрепление ниже подтвердило бы среднесрочный настрой рынка на снижение. Серьезных продаж, тем не менее, на данный момент ожидать не стоит, но инвесторы будут следить за развитием событий в течение дня. Существенных поводов для оптимизма на рынках нет, а интерес на фоне ралли котировок золота могут представлять такие компании, как Polymetal и "Полюс".

Как отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, с 5 июля индекс МосБиржи движется вниз в рамках понижательного тренда. Агентство Fitch повысило России кредитный рейтинг и это позитивная новость, но индекс развивающихся рынков сейчас находится всего лишь в 3% от многомесячных минимумов. Их пробитие грозит "быкам" большими неприятностями, поэтому многие инвесторы заняли выжидательную позицию. Если бы индексу МосБиржи удалось закрепиться выше уровня 2750 пунктов, то активность торгов была бы выше, но в ситуации, когда индекс развивающихся рынков находится вблизи многомесячных минимумов, такое маловероятно. Волнения в Гонконге, который является крупным центром международного бизнеса, и торговая напряженность между США и Китаем также заставляют инвесторов "осторожничать".

Инвесторы продолжают следить за укреплением юаня по отношению к доллару и полагают, что тарифная война может нанести ущерб американским компаниям. Вероятно, весь август инвесторы будут оставаться нерешительными. По мнению аналитиков Credit Suisse, эскалация американо-китайской торговой войны снизила вероятность торговой сделки до выборов в США (в ноябре 2020 года) до менее 50%. Скорее всего, коррекция на американском рынке не закончена и до конца месяца индекс S&P500 снизится до месячного минимума 2822 пункта. Зато в сентябре, во время очередного раунда переговоров между США и Китаем по торговым вопросам, Трамп может пойти на уступки и смягчить ранее принятое решение ввести 10% тарифы на китайские товары на сумму $300 млрд, поскольку падающий фондовый рынок на фоне предвыборной компании ему не нужен, полагает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-3,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,6%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+10,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,3%).

Поддержку акциям "ОГК-2" оказал вышедший накануне вечером отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 47% в годовом выражении (до 9,6 млрд руб.), EBITDA увеличилась на 22,5% (до 20,3 млрд руб.).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,949 млрд рублей (из них 1,004 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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