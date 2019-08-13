Прорыв парой USD/RUB отметки 65,7 может стать сигналом для начала движения к 67 - БКС

"Рублю пока удается удерживаться в диапазоне 65,5-65, несмотря на вновь падающую нефть и перешедшие к снижению ОФЗ. Однако вероятность выхода вверх возрастает, драйверы для этого постепенно появляются. Но уже в начале следующей недели новый налоговый период начнет оказывать ощутимую поддержку. Пара USD/RUB регулярно прокалывает верхнюю границу диапазона 65,5, разворачиваясь вниз возле отметки 65,7. В то же время снижение RSI на 4-х часовике приостановилось. Прорыв 65,7 может стать сигналом для начала движения к 67", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.