По Brent рекомендуем удерживать "короткие" позиции - AMarkets

"Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника в "плюсе", восстановившись до $58,50 за баррель. Поддержку ценам оказало снижение доллара на фоне комментариев Трампа, в очередной раз призвавшего ФРС к более проактивным действиям в отношении снижения ключевой процентной ставки. Слабеющий доллар немного отвлек внимание трейдеров от торгового противостояния США и Китая, представляющего значительную угрозу для перспектив мирового экономического роста, - отмечает в комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. - На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп принял решение повысить таможенные пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. Сразу же после этого в качестве ответных мер власти КНР рекомендовали госкомпаниям приостановить импорт продукции американских фермеров. Вслед за ударом по американским сельхозпроизводителям, Пекин решил резко девальвировать юань. Фактором роста цен также послужили ожидания того, что производители ОПЕК+ могут прибегнуть к дополнительным усилиям по поддержанию баланса на рынке нефти. Саудовская Аравия, производитель нефти №1 в ОПЕК, уже выступила с инициативой проведения внеочередного собрания, которое может состояться 12 сентября. Участники рынка полагают, что страны ОПЕК могут согласовать дополнительное сокращение добычи нефти, однако, до сих пор неясно поможет ли это рынку в долгосрочной перспективе. Тем временем Международное энергетическое агентство (IEA) в очередной раз снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 100 тыс. баррелей в день - до 1,1 млн баррелей. Учитывая сказанное, рекомендуем удерживать "короткие" позиции".