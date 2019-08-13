Сильного движения в рубле не ждем - Алор Брокер

"Пара доллар/рубль так и не смогла пробить верхнюю границу канала 65-65,5, в очередной раз развернувшись от нее вниз. Во вторник "штурм" отметки возобновится, поскольку внешний фон для рубля негативен: Индекс доллара растет примерно на 0,2%, а пара евро/доллар прочно обосновалась под отметкой 1,12. Впрочем, сильного движения в рубле мы не ждем, но закрепление выше 65,5 откроет дорогу рублю в паре с долларом район 66,3", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.