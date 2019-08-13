.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию - ИК "Алго Капитал"
.
13 августа 2019 года 09:38
После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2685-2695 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2680, 2670 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700, 2710 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Умеренно негативный внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация июльского значения индекса потребительских цен в США (15:30 мск)", - отмечает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
.
13 августа 2019 года 19:38
Рубль уверенно дорожает к доллару и евро на аппетите к риску в связи с подвижками в торговом противостоянии между США и Китаем
Москва. 13 августа. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно растет к бивалютной корзине в условиях увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на нефть после появления новостей о позитивных подвижках в американо-китайском торговом противостоянии. читать дальше
.13 августа 2019 года 19:34
На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Международный аэропорт в Гонконге отменил рейсы из страны во вторник, указав в качестве причины серьезные перебои в расписании из-за протестов. Акции протестов, с июня распространившиеся в финансовом... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:25
Снижение рынка акций к закрытию торгов сменилось отскоком на новостях об отсрочке введения США ряда пошлин для КНР
Москва. 13 августа. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в Гонконге и Аргентине сменилось к закрытию торгов отскоком после известий, что власти США приняли решение отложить введение новых пошлин на ряд товаров из Китая до 15 декабря - это вызвало оптимизм на фондовых и сырьевых площадках; индекс РТС вышел в "плюс" и поднялся к 1300 пунктам на фоне укрепления рубля. читать дальше
.13 августа 2019 года 18:55
Цены евробондов РФ преимущественно растут за счет усиления аппетита к риску на фоне подвижек в торговом противостоянии США и Китая
Москва. 13 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник вечером преимущественно растут после того, как ранее в ходе торгов демонстрировали смешанную динамику. Рост позитивных настроений в этом сегменте рынка связан с усилением общемирового аппетита к риску на фоне новостей о позитивных подвижках в торговом противостоянии между США и Китаем читать дальше
.13 августа 2019 года 18:52
Рынку акций поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине дня - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал "боковое" движение, несмотря на очень позитивный внешний фон. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 4% и поднялся выше 60 долларов за баррель.... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:39
Долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля - Промсвязьбанк
"Российский рубль отреагировал на внешний позитив. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, торгуясь в районе 65,2 рубля, евро упал на 0,6%, до 72,9 рубля. Отметим, что долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:22
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:51
В условиях кризисных тенденций инвесторам стоит обратить внимание на консервативные инструменты с высоким рейтингом надёжности - "Открытие Брокер"
Провалы последних переговоров США и Китая говорят о затяжном характере торговой войны, которая неизбежно замедлит развитие мировой экономики. В условиях кризисных тенденций инвесторам стоит обратить внимание на консервативные инструменты с высоким рейтингом надёжности, считает ведущий аналитик... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:10
"Темпы роста экономики Великобритании неожиданно замедлились во II квартале 2019 года. Очевидные причины связаны с экономическими трудностями, вызванными откладыванием сроков Brexit дважды этой весной, что привело к росту риска "жесткого" выхода и в итоге к уходу со своего поста премьер министра... читать дальше
.13 августа 2019 года 16:38
Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле - Julius Baer
"Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле. Однако, как показывает последнее ралли, использование золота в качестве защитного актива обходится все дороже. Повышаем наш прогноз до 1575 долларов США за унцию на следующие 3 месяца и 1525... читать дальше
.13 августа 2019 года 16:04
Перспектива движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов становится всё более вероятной - "Открытие Брокер"
"В России пока нет поводов для разворота рынка акций вверх. Торговая война приводит к дальнейшему ухудшению экономических показателей ведущих экономик, что скажется на объёмах потребления российского экспорта. Соответственно, перспектива движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов... читать дальше
.13 августа 2019 года 16:00
Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков
Москва. 13 августа. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков. читать дальше
.13 августа 2019 года 15:22
"Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, сальдо счета текущих операций с января по июль составило 51,4 млрд долл. Как следствие, исходя из данных за 1-2 кв., в июле пришло 5,6 млрд долл., что является большим значением (согласно нашей модели, при сложившихся средних ценах на нефть 64,1 долл./барр.... читать дальше
.13 августа 2019 года 15:05
"Основную роль в стабильности российской валюты играет большой запас прочности и относительно сильные показатели финансово-экономической системы России. Кроме того, высокие доходности ОФЗ по-прежнему привлекают зарубежных инвесторов, обеспечивая "навес" иностранной валюты на нашем рынке, что... читать дальше
.13 августа 2019 года 14:44
"Учитывая негативный экономический фон, кажется вполне логичным, что инвесторы воздерживаются от активных шагов, наращивая позиции в денежных средствах, а также казначейских облигациях США и других ликвидных защитных активах. Нынешний год, похоже, будет отчетливо разделен на две части: если первое... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.