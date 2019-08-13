В начале дня ждём незначительного ослабления рубля - "Открытие Брокер"

"Ситуация в рубле была менее позитивной, так как на глобальном рынке давление испытывали все валюты развивающихся стран. Впрочем, ослаблением движение в рубле можно назвать лишь условно. Он всё ещё сохраняет прирост относительно доллара с начала года. В прессе активно обсуждается тот факт, что международные резервы РФ могут превысить резервы Саудовской Аравии и стать четвертыми в мире. Кроме того, у рубля сохраняется реальная положительная доходность. В ЦБ РФ отмечают, что потребительская инфляция замедлилась в июле до 4,6%, а базовая до 4,5%. В целом у ЦБ могут быть основания для дальнейшего снижения ставки. Однако в условиях повышенной тревожности на глобальном рынке регулятор будет проявлять осторожность, чтобы не подорвать интерес к российскому долговому рынку. Внешний фон перед стартом торгов в России во вторник слабо негативный. Азиатские рынки продолжают снижаться, нефть остаётся под давлением. Аргентинский валютный кризис может отозваться эхом на других развивающихся рынках и немного отразиться на рубле. С другой стороны, фундаментальные показатели рубля гораздо сильнее, чем у многих валют развитых стран. В начале дня ждём небольшой просадки по индексам и незначительного ослабления рубля", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.