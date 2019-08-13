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13 августа 2019 года 09:29
В начале дня ждём незначительного ослабления рубля - "Открытие Брокер"
"Ситуация в рубле была менее позитивной, так как на глобальном рынке давление испытывали все валюты развивающихся стран. Впрочем, ослаблением движение в рубле можно назвать лишь условно. Он всё ещё сохраняет прирост относительно доллара с начала года. В прессе активно обсуждается тот факт, что международные резервы РФ могут превысить резервы Саудовской Аравии и стать четвертыми в мире. Кроме того, у рубля сохраняется реальная положительная доходность. В ЦБ РФ отмечают, что потребительская инфляция замедлилась в июле до 4,6%, а базовая до 4,5%. В целом у ЦБ могут быть основания для дальнейшего снижения ставки. Однако в условиях повышенной тревожности на глобальном рынке регулятор будет проявлять осторожность, чтобы не подорвать интерес к российскому долговому рынку. Внешний фон перед стартом торгов в России во вторник слабо негативный. Азиатские рынки продолжают снижаться, нефть остаётся под давлением. Аргентинский валютный кризис может отозваться эхом на других развивающихся рынках и немного отразиться на рубле. С другой стороны, фундаментальные показатели рубля гораздо сильнее, чем у многих валют развитых стран. В начале дня ждём небольшой просадки по индексам и незначительного ослабления рубля", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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13 августа 2019 года 19:38
Рубль уверенно дорожает к доллару и евро на аппетите к риску в связи с подвижками в торговом противостоянии между США и Китаем
Москва. 13 августа. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно растет к бивалютной корзине в условиях увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на нефть после появления новостей о позитивных подвижках в американо-китайском торговом противостоянии. читать дальше
.13 августа 2019 года 19:34
На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Международный аэропорт в Гонконге отменил рейсы из страны во вторник, указав в качестве причины серьезные перебои в расписании из-за протестов. Акции протестов, с июня распространившиеся в финансовом... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:25
Снижение рынка акций к закрытию торгов сменилось отскоком на новостях об отсрочке введения США ряда пошлин для КНР
Москва. 13 августа. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в Гонконге и Аргентине сменилось к закрытию торгов отскоком после известий, что власти США приняли решение отложить введение новых пошлин на ряд товаров из Китая до 15 декабря - это вызвало оптимизм на фондовых и сырьевых площадках; индекс РТС вышел в "плюс" и поднялся к 1300 пунктам на фоне укрепления рубля. читать дальше
.13 августа 2019 года 18:55
Цены евробондов РФ преимущественно растут за счет усиления аппетита к риску на фоне подвижек в торговом противостоянии США и Китая
Москва. 13 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник вечером преимущественно растут после того, как ранее в ходе торгов демонстрировали смешанную динамику. Рост позитивных настроений в этом сегменте рынка связан с усилением общемирового аппетита к риску на фоне новостей о позитивных подвижках в торговом противостоянии между США и Китаем читать дальше
.13 августа 2019 года 18:52
Рынку акций поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине дня - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал "боковое" движение, несмотря на очень позитивный внешний фон. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 4% и поднялся выше 60 долларов за баррель.... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:39
Долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля - Промсвязьбанк
"Российский рубль отреагировал на внешний позитив. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, торгуясь в районе 65,2 рубля, евро упал на 0,6%, до 72,9 рубля. Отметим, что долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:22
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:51
В условиях кризисных тенденций инвесторам стоит обратить внимание на консервативные инструменты с высоким рейтингом надёжности - "Открытие Брокер"
Провалы последних переговоров США и Китая говорят о затяжном характере торговой войны, которая неизбежно замедлит развитие мировой экономики. В условиях кризисных тенденций инвесторам стоит обратить внимание на консервативные инструменты с высоким рейтингом надёжности, считает ведущий аналитик... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:10
"Темпы роста экономики Великобритании неожиданно замедлились во II квартале 2019 года. Очевидные причины связаны с экономическими трудностями, вызванными откладыванием сроков Brexit дважды этой весной, что привело к росту риска "жесткого" выхода и в итоге к уходу со своего поста премьер министра... читать дальше
.13 августа 2019 года 16:38
Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле - Julius Baer
"Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле. Однако, как показывает последнее ралли, использование золота в качестве защитного актива обходится все дороже. Повышаем наш прогноз до 1575 долларов США за унцию на следующие 3 месяца и 1525... читать дальше
.13 августа 2019 года 16:04
Перспектива движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов становится всё более вероятной - "Открытие Брокер"
"В России пока нет поводов для разворота рынка акций вверх. Торговая война приводит к дальнейшему ухудшению экономических показателей ведущих экономик, что скажется на объёмах потребления российского экспорта. Соответственно, перспектива движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов... читать дальше
.13 августа 2019 года 16:00
Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков
Москва. 13 августа. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков. читать дальше
.13 августа 2019 года 15:22
"Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, сальдо счета текущих операций с января по июль составило 51,4 млрд долл. Как следствие, исходя из данных за 1-2 кв., в июле пришло 5,6 млрд долл., что является большим значением (согласно нашей модели, при сложившихся средних ценах на нефть 64,1 долл./барр.... читать дальше
.13 августа 2019 года 15:05
"Основную роль в стабильности российской валюты играет большой запас прочности и относительно сильные показатели финансово-экономической системы России. Кроме того, высокие доходности ОФЗ по-прежнему привлекают зарубежных инвесторов, обеспечивая "навес" иностранной валюты на нашем рынке, что... читать дальше
.13 августа 2019 года 14:44
"Учитывая негативный экономический фон, кажется вполне логичным, что инвесторы воздерживаются от активных шагов, наращивая позиции в денежных средствах, а также казначейских облигациях США и других ликвидных защитных активах. Нынешний год, похоже, будет отчетливо разделен на две части: если первое... читать дальше
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