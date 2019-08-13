Российские фондовые индексы, вероятнее всего, выйдут в умеренный "минус" - ИК "Велес Капитал"

"Утром во вторник российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в умеренный "минус" на фоне неблагоприятных мировых настроений и уклонения инвесторов от риска. Серьезных продаж на данный момент ожидать не стоит, но инвесторы будут следить за развитием событий в течение дня. Существенных поводов для оптимизма на рынках нет, а интерес на фоне ралли котировок золота могут представлять такие компании как Polymetal и "Полюс", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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Компании упоминаемые в новости: Полюс, Polymetal Int