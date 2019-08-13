Возможна коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Во вторник в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС - развивающиеся рынки в целом оказались под давлением из-за усиления рисков дефолта по суверенному долгу Аргентины после неблагоприятных для рынка итогов предварительных выборов президента страны. По данным Bloomberg, котировки CDS указывают на оценку вероятности дефолта Аргентины в течение ближайших пяти лет в 75% (в прошедшую пятницу эта оценка составляла менее 50%). Фондовый индекс биржи Буэнос-Айреса MERVAL в понедельник рухнул на 38% (на 48% в долларовом выражении), что повлекло рост волатильности на рынках в целом. На валютном рынке в течение дня не исключена возможность "тестирования" отметки 65,5 по паре доллар-рубль из-за усиления спроса на "защитные" валюты на фоне событий в Аргентине", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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