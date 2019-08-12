Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Москва. 12 августа. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе к валютам emerging markets.

Курс доллара США составил 65,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,4 руб./EUR1, подорожав на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,2 копейки - до 69,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы снизили интерес к риску, включая валюты emerging markets. Рынки Аргентины резко падают в понедельник на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

По результатам обработки 99% бюллетеней Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, получил 48% голосов, тогда как действующий президент Маурисио Макри набрал лишь 32% голосов.

Киршнер была президентом Аргентины в течение восьми лет - до 2015 года. В период ее президентства Аргентина объявила о дефолте по долгу, национализировались компании и вводились меры валютного контроля. Тем временем, Макри проводит дружественную политику, и опасения, что он может проиграть окончательные выборы, намеченные на 27 октября, испугали трейдеров.

Согласно свопам на дефолт по кредиту (CDS) Аргентины, вероятность того, что страна объявит о дефолте в течение следующих пяти лет, оценивается рынком в 70%. Доходность евробондов Аргентины с погашением в 2028 году подскочила до 15,277%, максимальных с 2017 года.

Курс аргентинского песо опускался почти до 62 песо/$1, по данным на 18:30 МСК он составлял 56 песо/$1, что на 24% ниже уровня предыдущей сессии.

Кроме того, давление на трейдеров оказывает неопределенность, связанная с торговыми переговорами между США и Китаем. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично". Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Тем временем Народный банк Китая (китайский ЦБ) в понедельник установил справочный курс юаня на отметке 7,0211 юаня за $1. Курс доллара превышает уровень в 7 юаней третью сессию подряд.

В первой половине дня поддержку рублю оказывало решение международного рейтингового агентства Fitch повысить долгосрочные рейтинги России в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом стало известно незадолго до завершения пятничной торговой сессии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, на торгах в понедельник российский рубль снижается к доллару и евро, что связано с увеличением кредитных рисков в мире по итогам выборов в Аргентине. "На позициях российского рубля также сказалось ослабление аргентинского песо, и в ближайшее время, на мой взгляд, рубль выглядит уязвимым именно в связи с факторами риска на рынках emerging markets. При этом российские индексы акций и котировки нефти демонстрируют небольшое повышение. Котировки Brent, к примеру, восстановились до отметок выше $58 за баррель. На наш взгляд, участники российских рынков, как фондового, так и валютного, не будут проявлять особой активности до середины недели (наблюдаемая на российском рынке акций консолидация сопровождается снижением торговых оборотов в два раза по сравнению с прошлой неделей). Это связано с тем, что в Китае должна выйти большая порция значимой макростатистики. На ее основании инвесторы будут принимать решение о дальнейших действиях - либо активизировать продажи активов, в том числе, российских, либо усиливать покупки", - подчеркнул Союнов.

"Рубль проводит понедельник в ослаблении. Укрепляется иена, доллар, снижается доходность по наиболее надежным и ликвидным долговым инструментам. Все это говорит о продолжающемся бегстве капитала от риска. С другой стороны, высокая реальная доходность рубля остается защитой от чрезмерного резкого ослабления. В своем пресс-релизе ЦБ РФ отмечает, что инфляция продолжила замедляться в июле. По итогам месяца потребительская инфляция упала до 4,6%, а базовая до 4,5%. Медиана годовых приростов потребительских цен упала до 4,2%. Подобная динамика позволяет рассчитывать на то, что осенью у регулятора вновь появится возможность для снижения ставки. Единственным существенным аргументом против этого может стать ситуация на финансовых рынках. То есть, если бегство капитала из рисков продолжится, то ЦБ может решить поддержать доходность российских ОФЗ на уровне, который был бы интересным для нерезидентов", - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефтяной рынок стабилизировался в ходе торгов в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 повысились на 0,03% - до $58,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,28% - до $54,65 за баррель.

"...Мы по-прежнему консервативно смотрим на рубль с горизонтом нескольких недель: с фундаментальной точки зрения при текущих ценах на нефть и макропоказателях рубль, согласно нашей модели, по-прежнему несколько переоценен, а сильной конъюнктурной поддержки мы не ожидаем. И если цены на нефть останутся ниже отметки в $60 за баррель до конца августа, шансы на смещение торгов в паре "доллар-рубль" в район 66-67 руб./$1 оцениваем как значительные. Сегодня ожидаем продолжения консолидации пары "доллар-рубль" в диапазоне 65-65,50 руб./$1. Учитывая текущий отскок на рынке нефти, краткосрочно видим возможности для укрепления пары, с попытками возврата в зону 64-65 руб./$1 в ближайшие дни. В настоящий момент ключевыми факторами риска для рубля и для всей группы валют EM остаются общий аппетит к риску на глобальных рынках и динамика юаня", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 17,44 копейки, до 65,4287 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,35 копейки, до 73,1231 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 18,91 копейки по отношению к пятнице и составил 65,5076 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 16,84 копейки и составил 65,5371 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 817,767 млн, из которых $611,201 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 206,566 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 9,59 копейки по отношению к пятнице, до 73,24 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 10,35 копейки и составил 73,31989 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR688,669 млн, из которых EUR201,191 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR487,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,41% и 7,44% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 7,5%, 7,63% и 7,67% годовых соответственно.