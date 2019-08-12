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12 августа 2019 года 19:27

Рынок акций РФ подрос на новостях от Fitch, но внешний негатив сдерживал "быков"

Москва. 12 августа. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста на новостях о повышении агентством Fitch суверенного рейтинга России на одну ступень, негативная динамика внешних фондовых площадок сдерживала "быков", не дав индексам МосБиржи и РТС достичь круглых уровней 2700 и 1300 пунктов соответственно.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2689,93 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1294,12 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар вырос до 65,48 рубля (+0,2 рубля).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что РФ рассчитывает на повышение суверенного рейтинга от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings.

Подорожали акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%, до 15,024 тыс. руб.), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2% и +1,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%) и обновили максимумы акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%, до 7090 рублей).

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июле 2019 года на 9,9% относительно аналогичного периода прошлого года, до 14,13 млн человек, сообщила Росавиация, ссылаясь на оперативные данные. На долю "Аэрофлота" пришлось 3,7 млн пассажиров (+2%).

Просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3% и -2,4% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%).

Акции "РусАла" остаются под давлением продаж с прошлой пятницы, когда вышел слабый отчет за полугодие (EBITDA сократилась на 53%) и компания заявила, что торговая война США-КНР и глобальное сокращение производственной активности могут негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года.

ВВП РФ во II квартале 2019 года ускорился до 0,9% в годовом сравнении после роста на 0,5% в I квартале. Такую предварительную оценку распространила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Данные Росстата оказались чуть выше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост ВВП во II квартале на уровне 0,8%. За первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite вырос на 1,5%), однако Европа после утреннего роста развернулась вниз (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,3%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 теряет 0,7%) на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен пройти в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Нефть к вечеру в понедельник стабилизировалась, давление на цены оказывают опасения, что затянувшийся конфликт между США и Китаем в торговой сфере негативно скажется на мировом спросе на топливо; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 9 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,51 за баррель (-0,03% и +2% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $54,51 за баррель (+0,02% и +3,7% в пятницу).

Ранее Трамп предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня к доллару до минимума за 11 лет.

Тем временем в пятницу цены на нефть сильно выросли на сообщениях, что Саудовская Аравия готовит меры по поддержке нефтяного рынка. В частности, власти страны готовы удерживать экспорт на отметке ниже 7 млн баррелей в сутки в сентябре.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, внешние рынки остаются под давлением из-за обострения отношений между США и Китаем. В ответ на угрозу ввести 10%-ные пошлины на $300 млрд китайского экспорта Китай девальвировал свою валюту. Трамп заявил о том, что встречи переносятся на более поздний срок и что он пока не готов заключать соглашение. В связи с этим возможно, что до конца августа рынки получат перерыв, новый раунд переговоров пройдет позже.

Федрезерву США, похоже, придется снизить ставку в сентябре с учетом заявления главы регулятора Джерома Пауэлла о том, что при принятии решений будет учитываться не только выходящая макростатистика, но и оценка рисков. На неделе будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США, в случае ее дальнейшего замедления у ФРС будет еще один аргумент для смягчения монетарной политики.

Европейские рынки также остаются под давлением как глобальных факторов, так и локальных историй, таких как обострение политической ситуации в Италии, где встал вопрос о проведении вотума недоверия главе правительства. По мере ухудшения ситуации ЕЦБ придется активнее поддерживать экономику, то есть снижать ставку и перезапускать программу количественного смягчения. Не исключено, что это случится уже на сентябрьском заседании.

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России на одну ступень, этом в целом был ожидаемый шаг. Не исключено некоторое усиление притока капитала в российские бумаги, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, активность торгов на рынке акций РФ в понедельник снизилась по сравнению с предыдущей неделей на фоне отсутствия значимых новостей. Такой новостью могло стать решение Fitch Ratings повысить рейтинг РФ до "BBB" со "стабильным" прогнозом, однако тревожные ожидания рынков по поводу вестей с полей торговой войны сводят на нет основной позитив данного события. Вновь спросом пользуются акции компаний, связанных с добычей драгоценных металлов - Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюс". Рост котировок никеля также толкал вверх бумаги ГМК "Норникель". Акции "РусАла" оказались самыми слабыми на фоне роста ожиданий рецессии в США и спада в Китае.

Европейские индексы начинали день в "плюсе", но затем продавцы взяли контроль над рынком в свои руки. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,69%, по аналогичным германским бондам остается строго негативной в районе -0,586%. Курс юаня вновь на многолетних минимумах, так как Народный Банк установил ориентировочный курс на уровне 7,0211 за доллар. Основные опасения на рынке продолжают быть связаны с динамикой торговой войны США с Китаем. Советник Трампа по национальной безопасности Болтон прибыл в Лондон, чтобы убедить Великобританию занять более жесткую позицию в отношении Ирана, а также против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

В Goldman Sachs полагают, что вероятность заключения сделки с Китаем до новых выборов в США достаточно низкая. В Bernstein Energy полагают, что странам ОПЕК+ может потребоваться дополнительно сократить добычу еще на 1 млн б/с, чтобы удержать цену Brent в районе $60 за баррель.

В России рынок акций пока торгуется в узком диапазоне, так как отчетность компаний за II квартал была преимущественно сильной. Кроме того, торговая война США и Китая создает дополнительные возможности для отечественных компаний на китайском рынке. С другой стороны, рубль находится под давлением из-за глобального бегства капитала от риска, хотя давление на него смягчается решением Fitch Ratings повысить рейтинг РФ до "BBB", полагает Кочетков.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк Управление Активами" Евгений Линчик, российский рынок акций показывает нейтральную динамику на фоне стабильных макроданных и относительно недорогой оценки, но в случае сильной нисходящей динамики глобальных рынков последует коррекционному движению.

Нефть в понедельник пыталась расти после отката на прошлой неделе. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном обзоре снизило оценку роста спроса на нефть в 2019 и 2020 годах - на 100 тыс. и 50 тыс. баррелей в сутки соответственно. С большей вероятностью возможен пересмотр прогноза в сторону понижения. Согласно отчету МЭА, мировые нефтяные запасы и июне выросли на 31,8 млн баррелей (до 2,961 млрд баррелей), что на 67 млн баррелей выше среднего 5-летнего уровня.

Сырьевые активы торгуются с высокой корреляцией с фондовыми рынками за исключением золота и отдельных металлов, поэтому дальнейшая их динамика связана с движением фондового рынка. Можно ожидать снижения нефтяных котировок нефти Brent в диапазон $55-58 за баррель, считает Линчик.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в минувшую пятницу на мировых финансовых рынках наблюдалось снижение спроса на рисковые активы, которое сохранилось и в понедельник, в том числе под влиянием заявлений президента США Трампа о необходимости снижения процентных ставок ФРС США и о возможной отмене торговых переговоров с Китаем в сентябре. Ранее Белый дом принял решение отложить выдачу лицензий корпорациям США на возобновление работы с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Как известно, в июне власти США постановили, что для осуществления работы с Huawei американские компании должны получить специальную лицензию (ее запросили уже около 50 компаний). По слухам, решение отложить выдачу лицензий связано с приостановкой китайскими госкомпаниями импорта сельскохозяйственной продукции из США.

Агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг РФ, в том числе, благодаря улучшившимся перспективам роста российской экономики и улучшению макроэкономических и структурных показателей. Что касается внешних рисков, Fitch считает, что повышенная санкционная угроза будет сохраняться. Однако маловероятными являются санкции, препятствующие обслуживанию суверенного долга РФ и осуществлению операций в иностранной валюте российскими банками.

По прогнозу Fitch, рост ВВП РФ в этом году составит 1,2%, а в 2020 и 2021 годах - 1,9%. Агентство прогнозирует среднегодовую цену нефти Brent на уровне $65 за баррель в этом году, $62,5 за баррель - в следующем и $60 за баррель - в 2021 году. Таким образом, Fitch довольно позитивно оценивает перспективы российской экономики, ожидая повышения макроэкономической стабильности и укрепления устойчивости к внешним шокам.

Решение о повышении рейтинга РФ агентством Fitch не оказало выраженного влияния на рубль. Возможности для укрепления рубля ограничены влиянием фундаментальных факторов (сезонное ослабление сальдо текущего счета платежного баланса и ежедневные покупки ЦБ РФ валюты для Минфина). При этом потенциал дальнейшего ослабления рубля зависит от того, найдет ли рынок повод закрепиться выше 65,5 руб./$1. В противном случае рубль продолжит торговаться в коридоре 64-65,5 руб./$1, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+21,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4,3%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,4%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,9%), Polymetal (+2,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-8,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,1%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-3,6%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,1%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,9%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,8%).

Чистая прибыль "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,6%) по МСФО в I полугодии снизилась на 16,4%, до 12,7 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA составила 22,1 млрд руб., сократившись на 17,6%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,454 млрд рублей (из них 6,377 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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