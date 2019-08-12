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12 августа 2019 года 19:17
Снижение фондового рынка РФ можно использовать для удачных покупок - глава трейдинга Sova Capital
Российский фондовый рынок с начала года существенно подорожал, но ожидать такого же бурного роста в III квартале 2019 года не стоит, считает глава трейдинга Sova Capital Ярослав Вишняков. Есть локальные и глобальные сдерживающие факторы, которые, скорее всего, не дадут рынку продолжить такой же динамический рост, полагает он. В то же время значительного потенциала для дальнейшей коррекции эксперт не видит. По его мнению, даже с учетом уже реализованного роста у акций РФ больше предпосылок для повышения, чем для снижения. "Таким образом, в настоящее время любое снижение фондового рынка РФ можно использовать для выгодной покупки", - сказал Вишняков в интервью агентству "Интерфакс". СКОРЕЕ ВВЕРХ По словам трейдера, многие российские "голубые фишки" в настоящее время выглядят достаточно привлекательно с точки зрения финансовой отчетности и с точки зрения генерации прибыли. "В настоящее время мы являемся свидетелями интересных инвестиционных историй, связанных со значительными изменениями в дивидендной политике и улучшением корпоративного управления. Так, например, изменения в дивидендной политике "Газпрома" (MOEX: GAZP) привели к впечатляющему росту рыночной стоимости акций газового монополиста, а стабильная доходность, хорошее корпоративное управление и высокая совокупная прибыль акционеров (total shareholder return) поддерживают интерес иностранных инвесторов к другой "голубой фишке" российского рынка - "ЛУКОЙЛу" (MOEX: LKOH). Стоит также присмотреться к Сбербанку (MOEX: SBER), который стабильно и много зарабатывает, показывает сильные финансовые результаты", - сказал он. Как отмечает Вишняков, локально на рынке акций РФ все выглядит достаточно хорошо, но забывать о внешних рисках не стоит. НЕ ТАК СТРАШЕН РИСК, КАК ЕГО МАЛЮЮТ Очевидно, что возобновление санкционной риторики в отношении РФ и торговые войны скажутся негативно на российских активах, но, по мнению эксперта, не стоит переоценивать их влияние на российские активы: оба эти фактора давно уже присутствуют на рынке и в целом инвесторы уже привыкли закладывать соответствующие риски при формировании портфелей. В тоже время, подчеркивает Вишняков, низкие долларовые ставки (десятилетние гособлигации США торгуются около 1,7% доходности) и вероятные валютные войны могут привести к ослаблению доллара, что исторически подстегивает вливания в рынки капитала развивающихся стран. "Россия вернулась в этом году на радары многих инвесторов, поэтому глобальный приток денег должен затронуть и российские активы. Российский рубль после коррекции выглядит достаточно привлекательно для покупки, инфляционных рисков в экономике нет и реальная доходность, которую предлагают ОФЗ, достаточно привлекательна. Можно вполне ожидать возвращения рубля в район 63 рублей за доллар и роста облигаций федерального займа", - сказал трейдер. ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ Не только российский рубль предлагает хорошую доходность, но и российские акции продолжают год от года выплачивать все больше дивидендов инвесторам, отмечает Вишняков. "Более стабильные финансовые показатели и желание делиться прибылью с акционерами, все это позитивно отражается на динамике котировок акций. Более того, это привносит некоторый положительный эффект именно на третий квартал, потому что идет реинвестирование дивидендов", - сказал трейдер. Как подчеркнул эксперт, дивидендные истории могут послужить своего рода защитным механизмом. "Если рыночная стоимость актива начинает падать, то в любом случае остается дивидендная доходность. Инвестор все равно получает достаточно существенную компенсацию за то, что держит позицию", - пояснил он. Наряду с этим, добавил Вишняков, в мире все меньше активов, которые показывают хорошую пассивную доходность, например, глобальный долг, выпущенный по отрицательной доходности, растет с каждым годом и в настоящее время составляет около $15 трлн. Количество денег тем временем растет, и инвесторы вынуждены охотиться за активами, которые показывают хорошую доходность. "Покупка дивидендных историй как раз вписывается в эту концепцию", - считает глава трейдинга Sova Capital Как отметил Вишняков, всегда есть риск падения дивидендов, но для этого нужно, чтобы упала прибыль или ухудшился свободный денежный поток. "По моим ощущениям, явных причин, по которым российские компании начали бы зарабатывать меньше, на данный момент нет", - сказал он. ЦЕНТРОБАНКИ ЗАДАЮТ ТОН Внешний фон важен для российского фондового рынка, так как он является частью глобального рынка. В фокусе внимания инвесторов в настоящее время находятся новые торговые войны и основной риск - ухудшение глобальной экономики. При этом риск замедления роста мировой экономики вдвойне важен для рынка РФ. "Глобальный экономический рост напрямую влияет на котировки нефти, к которой российский рынок все еще достаточно сильно привязан", - сказал Вишняков. "С другой стороны, у Центробанков есть возможность понижать ключевые ставки. До определенного момента это будет работать и обеспечивать поддержку рынку, и инвесторы очень надеются на эту помощь и продолжают считать, что центральные банки будут действовать очень мягко. Главное, чтобы в случае реального замедления американской экономики у ФРС осталась возможность понижать ставку, иначе в отсутствие возможности предоставлять монетарные стимулы рынки могут остаться без какой-либо поддержки и испытать значительное падение. Однако отсутствие такой возможности не должно стать историей этого года. На текущий момент в условиях низких ставок и отсутствия рецессии мы, скорее всего, увидим дальнейший рост стоимости финансовых активов", - отметил глава трейдинга Sova Capital.
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